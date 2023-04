April 10, 2023 / 11:44 AM IST

Nationwide Drill | దేశవ్యాప్తంగా కరోనా వైరస్‌ (Corona Virus) వ్యాప్తి మరోసారి ఆందోళన కలిగిస్తోంది. గత కొన్ని రోజులుగా కొత్త కేసుల్లో భారీ పెరుగుదల కనిపిస్తోంది. కొవిడ్‌ కేసులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలను అప్రమత్తం చేసింది. పాజిటివ్‌ కేసులు ఒక్కసారిగా పెరిగిన తర్వాత ఇబ్బందులు పడకుండా ఎలాంటి పరిస్థితులనైనా ఎదుర్కొనేందుకు సిద్దంగా ఉండాలని సూచించింది. ఈ మేరకు ఆసుపత్రుల్లో అవసరమైన అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలని స్పష్టం చేసింది.

మరోవైపు ఆసుపత్రుల సన్నద్ధతను అంచనా వేసేందుకు ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో రెండు రోజుల పాటు మాక్‌డ్రిల్స్‌ (Mock Drill) నిర్వహించాలని నిర్ణయించింది. ఇందులో భాగంగానే సోమవారం దేశవ్యాప్తంగా మాక్‌డ్రిల్స్ ప్రారంభమయ్యాయి. హైదరాబాద్‌లోని గాంధీ ఆసుపత్రి, హరియాణాలోని ఎయిమ్స్‌, పాట్నా ఐజీఐఎమ్‌ఎస్‌ ఆసుపత్రి, చెన్నైలోని రాజీవ్‌ గాంధీ జనరల్‌ హాస్పిటల్‌తోపాటు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని ఆసుపత్రుల్లో మాక్‌డ్రిల్స్‌ నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ మాక్‌డ్రిల్స్‌ మంగళవారం వరకూ కొనసాగనున్నాయి.

ఈ మాక్‌డ్రిల్స్‌లో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో వైద్యులు, సిబ్బంది, టెక్నీషియన్లు, పడకల సామర్థ్యం, ఐసోలేషన్‌, ఆక్సిజన్ వసతి ఉన్న బెడ్‌లు, వెంటిలేటర్‌, ఐసీయూ బెడ్‌ల వివరాలతోపాటు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో పరీక్షా కేంద్రాలు, ఆర్టీపీసీఆర్‌ పరీక్షలు, కిట్ల లభ్యత, పీపీఈ కిట్లు, ఆక్సీమీటర్‌లు, మాస్కులు వంటి కీలక అంశాలను ఈ మాక్‌డ్రిల్స్‌లో సేకరించనున్నారు. వాటి వివరాలను వైద్యారోగ్య శాఖకు నివేదిస్తారు.

#WATCH | Telangana: Gandhi Hospital in Hyderabad holds mock drill over Covid19 preparedness. pic.twitter.com/vGri5Uop7T

#WATCH | Bihar: Mock drill over Covid19 preparedness underway at Patna IGIMS Hospital pic.twitter.com/1obCiwbxhF

#WATCH | Covid19 preparedness drill being conducted at All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Jhajjar in Haryana pic.twitter.com/5oDWcQ3k5l

#WATCH | Tamil Nadu Health Minister Ma Subramanian inspects mock drill for emergency response for handling Covid19 at Rajiv Gandhi General Hospital in Chennai

A nationwide Covid19 preparedness drill in hospitals is being conducted today. pic.twitter.com/c129ny653W

— ANI (@ANI) April 10, 2023