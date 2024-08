Lucky Baskhar | లక్కీ భాస్కర్ థియేటర్లలోకి వచ్చేది అప్పుడే‌.. దుల్కర్ సల్మాన్‌ టీం కొత్త రిలీజ్‌ డేట్‌..!

August 20, 2024 / 05:35 PM IST

Lucky Baskhar | మాలీవుడ్ స్టార్ హీరో దుల్కర్‌ సల్మాన్‌ (Dulquer Salmaan) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తోన్న తాజా ప్రాజెక్ట్‌ ‘లక్కీ భాస్కర్‌’ (Lucky Baskhar). వెంకీ అట్లూరి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ మూవీలో మీనాక్షి చౌదరి (Meenakshi Chowdary) హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో విడుదల చేసిన టీజర్‌కు మంచి రెస్సాన్స్ వస్తోంది. ముందుగా ఈ చిత్రాన్ని సెప్టెంబర్ 27న విడుదల చేయాలని నిర్ణయించారు. అయితే బాక్సాఫీస్ ఫైట్‌ను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎవరూ ఊహించని విధంగా ప్రీ పోన్ చేస్తూ సెప్టెంబర్ 7న వస్తున్నట్టు చెప్పారు.

తాజాగా లక్కీ భాస్కర్ మరోసారి వాయిదా పడుతున్నట్టు వార్తలు తెరపైకి వచ్చాయి. అదే నిజమైంది. ఈ మూవీని దీపావళి కానుకగా అక్టోబర్ 31న విడుదల చేస్తున్నామని మేకర్స్‌ ప్రకటించారు. విడుదలను వాయిదా వేయడం సోషల్ మీడియాలో ప్రభావం చూపుతుంది.. కానీ ఇది మా సినిమా నాణ్యతకు చాలా అవసరం.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో మీ దీపావళిని ప్రత్యేకంగా జరిపేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాం. 2024 అక్టోబర్ 31న గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ కానుందని ట్వీట్ చేస్తూ విడుదల చేసిన పోస్టర్ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

దుల్కర్ సల్మాన్‌ ఈ చిత్రంలో బ్యాంక్ ఉద్యోగిగా కనిపించనున్నాడు. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన టీజర్‌లో అతడొక సాధారణ వ్యక్తి. సాధారణ భారతీయ మధ్యతరగతి వ్యక్తి.. నమ్మదగిన వ్యక్తి.. ఒక సాధారణ బ్యాంక్ ఉద్యోగి ఖాతాలో ఇంత డబ్బా.. మధ్యతరగతి బ్యాంక్ ఉద్యోగి ఖాతాలోకి అంత డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందనేది సస్పెన్స్‌లో పెడుతూ సాగే సన్నివేశాలు సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తున్నాయి.

ఈ చిత్రాన్ని సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌, ఫార్చ్యూన్‌ ఫోర్‌ సినిమాస్‌ పతాకాలపై సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయిసౌజన్య నిర్మిస్తుండగా.. జీవీ ప్రకాష్‌ కుమార్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

