August 20, 2024 / 01:55 PM IST

SDGM | క్రాక్‌, వీరసింహారెడ్డి సినిమాలతో మళ్లీ ట్రాక్‌పైకి వచ్చేశాడు గోపీచంద్ మలినేని (Gopichand Malineni). ప్రస్తుతం బాలీవుడ్ స్టార్ యాక్టర్‌ సన్నీడియోల్‌ (Sunny Deol)ను డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. ఎస్‌డీజీఎం (SDGM)గా రాబోతున్న ఈ చిత్రాన్ని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌, పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే మాస్ ఫీస్ట్‌ లోడింగ్‌ అంటూ అనౌన్స్‌మెంట్‌ పోస్టర్‌ రిలీజ్‌ చేయగా.. నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతోంది.

తాజాగా మరో బీటౌన్‌ స్టార్ యాక్టర్ ఈ మూవీలో జాయిన్ అయ్యాడు. రణ్‌దీప్‌ హుడాకు టీంలోకి స్వాగతం పలుకుతూ ఓ స్టైలిష్‌ లుక్‌ను షేర్ చేశారు మేకర్స్‌. యాక్షన్‌ ఫీస్ట్‌లో భాగమవుతున్నందుకు ఎక్జయిటింగ్‌గా ఉంది. సన్నీడియోల్‌ అండ్‌ టీంతో సెట్స్‌లో ఎప్పుడెప్పుడు జాయిన్ అవుతానోనని ఎదురుచూస్తున్నా. మీకు ప్రామిస్ చేసినట్టుగానే ఇది మాస్‌ ఫీస్ట్‌గా ఉండబోతుంది.. అంటూ తన ఎక్జయిట్‌మెంట్‌ను సోషల్ మీడియా ద్వారా మూవీ లవర్స్‌, ఫాలోవర్లతో పంచుకున్నాడు రణ్‌దీప్ హుడా.

ఈ మూవీకి టాలీవుడ్ మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్ ఎస్‌ థమన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. రిషి పంజాబి సినిటోగ్రాఫర్‌ కాగా.. అవినాష్‌ కొల్ల ప్రొడక్షన్‌ డిజైనర్‌గా పని చేస్తున్నారు. కమర్షియల్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా వస్తోన్న ఈ చిత్రంతో గోపీచంద్ మలినేని బాలీవుడ్‌లోకి ఎంట్రీ ఇస్తుండటంతో ఇండస్ట్రీ అంతా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తుంది. ఈ చిత్రం రవితేజ హీరోగా తెరకెక్కించిన క్రాక్‌ రీమేక్‌ అని వార్తలు రాగా.. SDGM రీమేక్‌ కాదని, సన్నీడియోల్‌ను మైండ్‌లో పెట్టుకొని రాసుకున్న కొత్త కథ అని గోపీచంద్‌ మలినేని క్లారిటీ ఇచ్చాడని తెలిసిందే.

రణ్‌దీప్‌ హుడా స్టైలిష్‌ లుక్‌..

Excited to be a part of this action feast – #SDGM ❤️‍🔥

Cannot wait to get on sets with @iamsunnydeol Paaji and the entire team.

As promised, this will be a MASS FEAST 💥💥

Starring Action Superstar @iamsunnydeol 💪🏻

Directed by @megopichand 💥

Produced by @MythriOfficial &… pic.twitter.com/T9liDlv6aX

— Randeep Hooda (@RandeepHooda) August 20, 2024