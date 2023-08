Dream Girl 2 New Lover Rajpal Yadav Look Out Now

Dream Girl 2 | డ్రీమ్‌ గర్ల్‌ పూజ కొత్త లవర్‌ ఇతడే.. డ్రీమ్‌ గర్ల్‌ 2 నయా లుక్‌ వైరల్‌

Dream Girl 2 | ఆయుష్మాన్‌ ఖురానా (Ayushman Khurana) టైటిల్‌ రోల్‌ పోషిస్తోన్న చిత్రం డ్రీమ్‌ గర్ల్‌ 2 (Dream Girl 2). ఫన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా పక్కా వినోదాన్ని అందించేందుకు వస్తోన్న ఈ చిత్రం ఆగస్టు 25న థియేటర్లలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా సందడి చేయనుంది. డ్రీమ్‌ గర్ల్‌ 2 నుంచి కొత్త పోస్టర్‌ను విడుదల చేశారు మేకర్స్‌.

August 23, 2023 / 04:04 PM IST

Dream Girl 2 | బాలీవుడ్‌లో ఉన్న టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్లలో లీడింగ్ పొజిషన్‌లో ఉంటాడు ఆయుష్మాన్‌ ఖురానా (Ayushman Khurana). ఈ క్రేజీ యాక్టర్‌ టైటిల్‌ రోల్‌ పోషిస్తోన్న చిత్రం డ్రీమ్‌ గర్ల్‌ 2 (Dream Girl 2). డ్రీమ్‌ గర్ల్‌కు కొనసాగింపుగా వస్తున్న ఈ చిత్రంలో అనన్యపాండే (Ananya Panday) ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఫన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా పక్కా వినోదాన్ని అందించేందుకు వస్తోన్న ఈ చిత్రం ఆగస్టు 25న థియేటర్లలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా సందడి చేయనుంది.

విడుదల తేదీ దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా డ్రీమ్‌ గర్ల్‌ 2 నుంచి కొత్త పోస్టర్‌ను విడుదల చేశారు మేకర్స్‌.పూజ వాయిస్‌కు ఫిదా అయిన చాలా మంది ఆమె ప్రేమలో పడిపోతారని తెలిసిందే. ఇటీవలే సీనియర్ యాక్టర్ జితేంద్ర (Jeetendra), పూజ చిట్‌ చాట్ వీడియోను షేర్ చేసిన మేకర్స్‌.. ఈ సారి డ్రీమ్‌ గర్ల్‌ కొత్త లవర్‌ రాజ్‌ పాల్‌ యాదవ్‌ (Rajpal Yadav) లుక్‌ను చేశారు.

డ్రీమ్‌ గర్ల్‌ పూజ టచ్‌తో మైమరిచిపోతున్న రాజ్‌పాల్ యాదవ్ లుక్‌ ఇప్పుడు నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోంది. డ్రీమ్‌ గర్ల్‌తో సీనియర్‌ యాక్టర్‌ జితేంద్ర ఫోన్‌లో చిట్‌ చాట్ చేస్తున్న వీడియో ఇప్పటికే నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తోంది. ఆయుష్మాన్‌ ఖురానా అండ్ అనన్య పాండే, రాజ్‌ పాల్ యాదవ్‌ ఇప్పటికే ప్రమోషన్స్‌లో బిజీగా ఉంది. ఇటీవలే రాజ్‌పాల్‌ యాదవ్‌, ఆయుష్మాన్‌ టీం జైపూర్‌ ప్రమోషన్స్‌లో సందడి చేసింది.

కామెడీ డ్రామా నేపథ్యంలో వస్తోన్న డ్రీమ్‌ గర్ల్‌ 2లో పరేశ్‌ రావల్‌, అన్నూ కపూర్‌, విజయ్‌ రాజ్‌, రాజ్‌ పాల్ యాదవ్‌, సీమా పహ్వా ఇతర నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని ఏక్తా కపూర్‌, శోభా కపూర్‌ నిర్మిస్తున్నారు. నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత మీ సెల్‌ఫోన్‌ మళ్లీ రింగ్ అవుతుంది.. అంటూ డ్రీమ్‌ గర్ల్‌ వాయిస్ ఓవర్‌తో అందించిన రిలీజ్ అప్‌డేట్‌తో అందరి అటెన్షన్‌ను తనవైపు తిప్పుకుంటోంది పూజ.

డ్రీమ్‌ గర్ల్‌ 2 నయా లుక్‌..

డ్రీమ్‌ గర్ల్‌ జితేంద్ర చిట్‌ చాట్ ..

Actor Ayushman Khurana and Rajpal Yadav visited Jaipur for the promotion of their upcoming movie Dream Girl 2 #AyushmannKhurrana #rajpalyadav #DreamGirl2 #kpproductions pic.twitter.com/TaRlWOpHYf — KP Productions (@imKpProductions) August 20, 2023

ream Girl 2 హాట్‌ లుక్‌..