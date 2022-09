September 19, 2022 / 03:22 PM IST

బాలీవుడ్ స్టార్ యాక్ట‌ర్ ఆయుష్మాన్ ఖురానా (Ayushmann Khurrana), టాలీవుడ్ (Bollywood) భామ ర‌కుల్ ప్రీత్ సింగ్ (Rakul Preet Singh) ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్న చిత్రం డాక్ట‌ర్ జీ (Doctor G). ష‌ఫాలీ షా, షీబా చ‌ద్దా కీల‌క పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్నారు. జంగిల్ పిక్చ‌ర్స్ బ్యాన‌ర్‌పై నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని మొద‌ట జూన్ 17న (2022) విడుద‌ల చేయాల‌ని ఫిక్స్ అయ్యారు మేక‌ర్స్.. కానీ అనుకోని కార‌ణాల వ‌ల్ల వాయిదా ప‌డ్డ‌ది. అయితే ఇపుడు కొత్త విడుద‌ల తేదీని ప్ర‌క‌టించారు.

ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా అక్టోబ‌ర్ 14న థియేట‌ర్ల‌లో విడుద‌ల కానుంది. దీనికి సంబంధించి కొత్త పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు. కాగా ఈ చిత్రం నుంచి ర‌కుల్ ప్రీత్ సింగ్ లుక్ ను విడుద‌ల చేశారు. ఈ మూవీలో ర‌కుల్ డాక్ట‌ర్ ఫాతిమా పాత్ర‌లో న‌టిస్తోంది. అనుభూతి క‌శ్య‌ప్ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో క్యాంప‌స్ కామెడీ డ్రామాగా ఫ్యామిలీ ఎంట‌ర్ టైన‌ర్‌గా తెర‌కెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి సుమిత్ స‌క్సేనా డైలాగ్స్ అందిస్తున్నారు.

ఆయుష్మాన్‌తోపాటు డాక్ట‌ర్ల బృందం ఫ‌న్నీ మూడ్‌లో క‌నిపిస్తుండ‌గా..పోస్ట‌ర్ బ్యాక్ డ్రాప్‌లో ట్యాబ్లెట్స్, గ్లూకోజ్‌, మాస్క్‌, స్టెత‌స్కోప్స్‌, నీడిల్స్‌, బ్లౌజ్ తోపాటు చికిత్స‌ స‌మ‌యంలో వాడే ఇత‌ర ఎక్విప్ మెంట్స్ క‌నిపిస్తున్నాయి. ఈ లుక్ నెట్టింట్లో హ‌ల్ చ‌ల్ చేస్తోంది.

