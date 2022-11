November 8, 2022 / 08:05 PM IST

ఎప్పుడూ ఏదో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ సినిమా అప్‌డేట్స్ ఇస్తూ.. తన అభిమానులను ఫుల్ ఖుషీ చేస్తుంటాడు ధనుష్ (Dhanush)‌. ఈ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్‌ ప్రస్తుతం తెలుగు, తమిళ భాషల్లో నటిస్తున్న చిత్రం సార్ (Sir). త‌మిళంలో వాథి (Vaathi) అనే టైటిల్‌తో తెరకెక్కుతోంది. వెంకీ అట్లూరి (Venky Atluri) ద‌ర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు.

ఈ సినిమాలో ధనుష్‌ పాడిన పాటేంటో తెలిసిపోయింది. జీవీ ప్రకాశ్‌ కుమార్‌ కంపోజిషన్‌ లో మాస్టారు.. మాస్టారు (తెలుగు వెర్షన్), వావాథి పాట (తమిళంలో) ను పాడాడు ధనుష్‌. స్టూడియోలో జీవీ ప్రకాశ్‌ కుమార్‌ మ్యూజిక్‌ ప్లే చేస్తుండగా.. ధనుష్‌ పాట పాడుతున్న వీడియో ఇపుడు నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతోంది. ధనుష్ మరోసారి తన వాయిస్‌తో అందరనీ ఎంటర్‌టైన్‌ చేయడం పక్కా అని తాజా వీడియోతో తెలిసిపోతుంది.

సితార ఎంటర్‌ టైన్‌మెంట్స్‌-ఫార్చూన్‌ ఫోర్‌ సినిమాస్‌ శ్రీకర స్టూడియోస్‌ బ్యానర్లపై నాగ‌వంశి, సాయి సౌజ‌న్య సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాలో సాయికుమార్‌ విలన్‌గా నటిస్తున్నాడు. తనికెళ్లభరణి కీ రోల్ చేస్తున్నారు. మ‌ల‌యాళ నటి సంయుక్తామీనన్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ధనుష్‌ తొలి స్ట్రెయిట్‌ తెలుగు సినిమా ఇదే కావడం విశేషం.

Here's a sneak peek into the soothing and scintillating first single of #Vaathi / #SIR 🎶🤩 #MastaaruMastaaru / #VaaVaathi song out on Nov 10th! ❤️

A @gvprakash musical 🎶@dhanushkraja #VenkyAtluri @iamsamyuktha_ @ramjowrites @ShwetaMohan @vamsi84 @adityamusic pic.twitter.com/kBtfXw6TpL

— BA Raju's Team (@baraju_SuperHit) November 8, 2022