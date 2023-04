Baby | ఆనంద్‌ దేవరకొండ బేబి నుంచి దేవరాజా లిరికల్‌ వీడియో సాంగ్‌

April 3, 2023 / 09:06 PM IST

ఆనంద్‌ దేవరకొండ (Anand deverakonda) హీరోగా నటిస్తోన్న తాజా ప్రాజెక్ట్‌ బేబి (Baby). హృదయ కాలేయం ఫేం సాయిరాజేశ్‌ (Sai Rajesh) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో వైష్ణవి చైతన్య ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోండగా.. విరాజ్‌ అశ్విన్‌ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి లాంఛ్ చేసిన ఓ రెండు మేఘాలిలా సాంగ్‌కు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. ముందుగా ఇచ్చిన అప్‌డేట్ ప్రకారం ఈ మూవీ నుంచి రెండో సాంగ్ దేవరాజా (DevaRaaja)ను విడుదల చేశారు.

ఆర్యదయాల్‌ మ్యాజికల్‌ వాయిస్‌తో సాగుతున్న దేవరాజా సాంగ్‌ మ్యూజిక్‌ లవర్స్‌ ను ఇంప్రెస్‌ చేస్తోంది. వైష్ణవి చైతన్య డీగ్లామరైజ్‌డ్‌ పాత్రలో పంజాబీ డ్రెస్‌లో అమాయకంగా కాలేజీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చే సీన్లతో మొదలైన పాట ఆ తర్వాత మోడ్రన్‌ స్టైల్‌లో లగ్జరీ కారు దగ్గరకు వచ్చిన విజువల్స్‌తో ముగుస్తుంది. ఈ చిత్రానికి విజయ్ బల్గానిన్‌ మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌. ఇప్పటికే విడుదలైన బేబి టీజర్‌కు మంచి స్పందన వస్తోంది. ఈ చిత్రాన్నిమాస్‌ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌పై ఎస్‌కేఎన్‌ నిర్మిస్తున్నారు.

గతేడాది మిస్టరీ క్రైం థ్రిల్లర్‌ హైవే సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన ఆనంద్‌ దేవరకొండ ప్రస్తుతం మరో సినిమా గమ్‌ గమ్‌ గణేశాలో కూడా నటిస్తున్నాడు.

దేవరాజా లిరికల్‌ వీడియో సాంగ్‌..

#DevaRaaja – #BabyTheMovie 2nd Single OUT NOW.

Experience the Classical Musical Magic now 👇

–https://t.co/95oaQSsRpK

🌟@ananddeverkonda @viraj_ashwin @iamvaishnavi04 🎬@sairazesh

💰@SKNonline

🎹@VijaiBulganin

🎤@AryaDhayal

✒️@kalyanlyrics @MassMovieMakers @SonyMusicSouth pic.twitter.com/zN7kAZf83u

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) April 3, 2023