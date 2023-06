Chiranjeevi | లిటిల్ మెగా ప్రిన్సెస్ కు స్వాగతం పలికిన చిరంజీవి

June 20, 2023 / 10:26 AM IST

Chiranjeevi | టాలీవుడ్ స్టార్ జంట రామ్ చరణ్ (Ram Charan) – ఉపాసన (Upasana) దంపతులు తల్లిదండ్రులైన విషయం తెలిసిందే. మంగళవారం తెల్లవారుజామున జూబ్లీహిల్స్ అపోలో ఆసుపత్రిలో ఉపాసన పండంటి ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. దీంతో మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఇంట సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. చిన్నారి రాకతో చిరు కుటుంబంలో మూడో తరం అడుగుపెట్టింది.

కాగా, లిటిల్ మెగా ప్రిన్సెస్ (Mega Littile Princess) కు చిరంజీవి (Chiranjeevi) స్వాగతం పలికారు. తనకు మనవరాలు పుట్టిన ఆనందాన్ని ట్విట్టర్ ద్వారా పంచుకుంటూ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ‘లిటిల్ మెగా ప్రిన్సెస్ కు స్వాగతం !! నీ రాక కోట్లాది మందితో కూడిన మెగా ఫ్యామిలీలో సంతోషాన్ని నింపింది. ఎంతో ఆనందంగా, గర్వంగా ఉంది’ అంటూ ట్వీట్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్ వైరల్ అవుతోంది.

Welcome Little Mega Princess !! ❤️❤️❤️

You have spread cheer among the

Mega Family of millions on your arrival as much as you have made the blessed parents @AlwaysRamCharan & @upasanakonidela and us grandparents, Happy and Proud!! 🤗😍

— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) June 20, 2023