Meter | కిరణ్‌ అబ్బవరం మీటర్‌ చమ్మక్‌ చమ్మక్‌ పోరి సాంగ్‌ టైం ఫిక్స్‌

March 12, 2023 / 06:33 PM IST

Meter | టాలీవుడ్ హీరో కిరణ్‌ అబ్బవరం (Kiran Abbavaram) ఫుల్‌ జోష్‌ మీదున్నాడు. బ్యాక్‌ టు బ్యాక్ అప్‌డేట్స్ అందిస్తూ మూవీ లవర్స్‌ ను ఖుషీ చేస్తున్నాడు. ఈ కుర్ర హీరో నటిస్తున్న లేటెస్ట్ ప్రాజెక్ట్‌ మీటర్‌ (Meter). కమర్షియల్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీ టీజర్‌ ఇటీవలే విడుదలైంది. నా మీటర్‌లో నేనెళ్తా, నన్ను గెలకొద్దు.. నాకు అడ్డు రావొద్దు.. అని టీజర్‌లో కిరణ్ అబ్బవరం చెబుతున్న డైలాగ్స్ ఇప్పటికే నెట్టింట్లో హల్‌ చల్ చేస్తున్నాయి.

తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి ఛమ్మక్‌ఛమ్మక్ పోరి సాంగ్‌ అప్‌డేట్ అందించారు మేకర్స్‌. మార్చి 15న ఈ పాటను లాంఛ్ చేస్తున్నట్టు తెలియజేస్తూ ఓ పోస్టర్‌ షేర్ చేశారు. ఫుల్ మాస్‌ బీట్‌తో ఈ సాంగ్‌ ఉండబోతున్నట్టు తాజా లుక్‌తో తెలిసిపోతుంది. రమేశ్‌ కడూరి (డెబ్యూ డైరెక్టర్) దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో తమిళ భామ అతుల్య రవి (Athulyaa Ravi) హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఇప్పటికే అతుల్య రవి లుక్‌ ఒకటి నెట్టింట షికారు చేస్తోంది.

ఈ చిత్రాన్ని టాప్‌ బ్యానర్‌ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ సమర్పిస్తుండగా.. క్లాప్ ఎంటర్‌ టైన్‌ మెంట్ బ్యానర్‌పై చిరంజీవి (చెర్రీ), హేమలత పెదమల్లు తెరకెక్కిస్తున్నారు. సాయి కార్తీక్ మీటర్‌ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నాడు. మీటర్‌ ఏప్రిల్ 7న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. కిరణ్‌ అబ్బవరం మరోవైపు ఇటీవలే కొత్త సినిమా KA9ను కూడా లాంఛ్ చేశాడు.

విశ్వకరుణ్ దర్శకత్వంలో నటిస్తున్న KA9ను శివమ్‌ సెల్యులాయిడ్స్ బ్యానర్‌పై నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి జోజో జోస్‌, రవి, రాకేశ్‌ రెడ్డి నిర్మాతలు కాగా.. బీ సురేశ్‌ రెడ్డి, సంతోష్‌ కో ప్రొడ్యూసర్లుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. దీంతోపాటు మరోవైపు రూల్స్ రంజన్‌ కూడా కిరణ్ అబ్బవరం ఖాతాలో ఉంది.

Get your mass dance moves ready 🕺💃#Meter energetic first single #ChammakChammakPori lyrical song on 15th March 💥💥#MeterOnApril7th @Kiran_Abbavaram @AthulyaOfficial #RameshKaduri #SaiKartheek #VenkatCDileep #SarangamSuresh @ClapEntrtmnt @MythriOfficial @SonyMusicSouth pic.twitter.com/9xaiRP0FSI

— BA Raju's Team (@baraju_SuperHit) March 12, 2023