March 12, 2023 / 02:59 PM IST

Jr NTR | లాస్‌ ఏంజిల్స్‌లోని డాల్బి థియేటర్‌లో 95వ ఆస్కార్‌ వేడుకలు గ్రాండ్‌గా జరుగనున్న సంగతి తెలిసిందే. ఆస్కార్స్‌ ఫైనల్‌లో ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ నుంచి నాటు నాటు పాటకు ఒరిజినల్‌ సాంగ్‌ విభాగంలో నామినేషన్‌లో చోటు దక్కించుకోగా… ఆస్కార్ ఈవెంట్‌ కోసం ఇప్పటికే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ (Jr NTR)‌, రాంచరణ్‌ అండ్ టీం యూఎస్‌ఏలో ఉంది. మరికొన్ని గంటల్లో ఆస్కార్‌ వేడుక జరుగనుండటంతో తెలుగు ప్రేక్షకులు ఉత్కంఠతో ఎదురుచూస్తున్నారు.

ఇదిలా ఉంటే రాంచరణ్‌, తారక్‌ హాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలు, టెక్నీషియన్లను కలుస్తున్న ఫొటోలు అభిమానుల్లో ఉత్సాహాన్ని నింపుతున్నాయి. ది మమ్మీ, ది వేల్‌ ఫేం బ్రెండన్‌ ఫ్రేసర్‌ (Brendan Fraser )‌ను కలిశాడు తారక్‌. జార్జ్‌ క్లూనీ, ఏంజెలా బస్సెట్‌, కేట్‌ బ్లాంచెట్‌ హోస్టులుగా వ్యవహరించిన MPTF Night పార్టీ ఈవెంట్‌లో ఇలా ఫ్రేసర్‌తో సందడి చేశాడు తారక్‌. హాలీవుడ్‌ స్టార్‌ తో టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్ దిగిన స్టిల్ ఇప్పుడు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది.

ఆస్కార్‌ అవార్డ్స్‌ సెర్మనీలో స్టేజ్‌పై ఆర్‌ఆర్ఆర్ నుంచి నాటు నాటు సాంగ్‌ లైవ్‌ పర్‌ఫార్మెన్స్ ఉండబోతుండటంతో మూవీ లవర్స్ ఎక్జయిటింగ్‌గా ఎదురుచూస్తున్నారు. భారత్‌ నుంచి నాటు నాటు సాంగ్ తప్పకుండా ఆస్కార్‌లో విజేతగా నిలుస్తుందని ధీమాగా ఉన్నారు మ్యూజిక్‌ లవర్స్‌.

బ్రెండన్‌ ఫ్రేసర్‌ తో తారక్‌ ఇలా..

Man Of Masses NTR Jr gets clicked with Actor Brendan Fraser at MPTF’s Night Before Party hosted by George Clooney, Angela Basset, and Cate Blanchet.@tarak9999#ManofMassesNTR #NTRJr #BrendanFraser pic.twitter.com/YuXEvcJ8vH

— Ramesh Bala (@rameshlaus) March 12, 2023