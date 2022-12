Bedurulanka 2012 | అంచనాలు పెంచేసిన కార్తికేయ.. ఓవర్సీస్‌ రైట్స్ ఎవరికి దక్కాయంటే..?

December 5, 2022 / 02:52 PM IST

ఆర్‌ఎక్స్ 100 ఫేం కార్తికేయ (Kartikeya) హీరోగా నటిస్తోన్న చిత్రం బెదురులంక 2012 (Bedurulanka2012). ప్రీలుక్‌, ఫస్ట్‌ లుక్ పోస్టర్లతో సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచడంలో సక్సెస్ అయ్యాడు డైరెక్టర్ క్లాక్స్ ‌. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్‌ లుక్‌, మోషన్‌ పోస్టర్‌ వీడియోకు మంచి స్పందన వస్తోంది. కాగా తాజాగా ఈ చిత్రం ఓవర్సీస్‌ హక్కులకు సంబంధించిన వార్త ఒకటి ఫిలింనగర్‌ సర్కిల్‌లో హల్‌ చల్ చేస్తోంది.

ఓవర్సీస్ మూవీస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంస్థ ది విలేజ్‌గ్రూప్‌ ఈ సినిమా ఓవర్సీస్‌ హక్కులను సొంతం చేసుకుంది. కార్తికేయ కెరీర్‌లోనే ఉత్తమ ఫ్యాన్సీ ధరకు ఈ సినిమా ఓవర్సీస్‌ హక్కులు అమ్ముడుపోవడం విశేషం. ఈ చిత్రానికి మెలోడీ బ్రహ్మ మణిశర్మ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్‌ అందిస్తున్నాడు.లౌక్య ఎంటర్‌టైన్‌ మెంట్స్ బ్యానర్‌పై వస్తోన్న ఈ మూవీలో డీజే టిల్లు ఫేం నేహాశెట్టి ఫీమేల్ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది.

గోదావరి బ్యాక్‌ డ్రాప్‌లో సాగే స్టోరీ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో అజయ్‌ ఘోష్‌, సత్య, రాజ్‌ కుమార్‌ కసిరెడ్డి, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్‌, ఆటో రాంప్రసాద్‌, గోపరాజు రమణ, ఎల్బీ శ్రీరామ్‌, సురభి ప్రభావతి, కట్టయ్య, దివ్య నార్ని కీ రోల్స్‌ పోషిస్తున్నారు. రవీంద్ర బెనర్జీ ముప్పనేని (బెన్నీ) నిర్మిస్తున్నారు.

#Kartikeya & #NehaShetty's New-Age Concept Film #Bedurulanka2012 🌊

Overseas rights Acquired by @VillageGroupe for a career best Fancy Price of @actorkartikeya 🔥@Benny_Muppaneni @Loukyaoffl @iamnehashetty #Clax @SonyMusicSouth #ManiSharma #HBDNehaSshetty pic.twitter.com/uwSc4gQdus

— BA Raju's Team (@baraju_SuperHit) December 5, 2022