Atlee | కుమారుడి పేరేంటో చెప్పిన జవాన్‌ డైరెక్టర్‌ అట్లీ కపుల్‌

May 7, 2023 / 06:03 PM IST

Atlee | ఇండియన్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో ఉన్న టాలెంటెడ్‌ డైరెక్టర్లలో ఒకరు అట్లీ (Atlee). ప్రస్తుతం ఈ స్టార్ డైరెక్టర్‌ భారీ ప్రాజెక్ట్‌ జవాన్‌తో బిజీగా ఉన్నాడని తెలిసిందే. బాలీవుడ్ బాద్‌ షా షారుఖ్‌ ఖాన్ (Shah Rukh Khan) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తోన్న ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం షూటింగ్‌ దశలో ఉంది. తమకు కొడుకు పుట్టిన శుభవార్తను ఇప్పటికే అట్లీ-ప్రియా మోహన్‌ కపుల్‌ మూవీ లవర్స్‌, అభిమానులతో షేర్ చేసుకున్నారు. అయితే తాజాగా అట్లీ కపుల్‌ తమ కుమారుడి పేరేంటో చెప్పేశారు. తమ కుమారుడికి మీర్‌ (Meer) అనే పేరు పెట్టినట్టు తెలియజేశారు.

ఈ విషయాన్ని ట్వీట్ రూపంలో తెలియజేస్తూ.. మీ ఆశీస్సులు కావాలని నెటిజన్లు, అభిమానులను కోరారు. మా లిటిల్‌ ఏంజెల్‌ పేరును తెలియజేస్తుండటం సంతోషంగా ఉంది.. అని ప్రియా మోహన్ ట్వీట్ చేసింది. మీర్‌తో ఉన్న విజువల్స్ ఇప్పుడు నెట్టింట హల్‌చల్ చేస్తున్నాయి. జవాన్ షూటింగ్ దశలో ఉంది. జవాన్‌లో న‌య‌న‌తార ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఇందులో నయనతార ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఆఫీస‌ర్‌గా న‌టించ‌నున్నట్టు ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌.

జవాన్‌ చిత్రంలో కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో విజయ్‌ సేతుపతి, ప్రియమణి, సన్యా మల్హోత్రా, సునీల్ గ్రోవర్‌ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్‌ రవిచందర్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. జవాన్‌ చిత్రాన్ని హోంబ్యానర్‌ రెడ్ చిల్లీస్ బ్యాన‌ర్‌పై షారుఖ్ ఖాన్‌ తెర‌కెక్కిస్తున్నాడు. షారుఖ్‌ ఖాన్‌ దీంతోపాటు సల్మాన్‌ ఖాన్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తున్న టైగర్‌ 3లో అతిథి పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. మరోవైపు రాజ్‌ కుమార్ హిరానీ దర్శకత్వంలో డుంకీ చిత్రంలో కూడా నటిస్తున్నాడు. సెప్టెంబర్ 7న విడుదల కానుంది జవాన్.

Yes the name is MEER ❤️

Very happy to be revealing our little angels name ❤️👼🏻 #meer #babyboy @Atlee_dir https://t.co/RuOb1EUSnP pic.twitter.com/3s2IOiKY76

— Priya Mohan (@priyaatlee) May 7, 2023