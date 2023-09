September 9, 2023 / 10:42 AM IST

Jawan Movie | బాలీవుడ్ బాద్‌షా షారుఖ్‌ఖాన్‌ (Shah Rukh Khan) నటించిన‌ తాజా యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ ‘జవాన్‌’ (Jawan). అట్లీ (Atlee) దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం గురువారం ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చి బ్లాక్‌బస్టర్‌ హిట్‌ అందుకుంది. ఈ చిత్రంలో షారుఖ్‌ నటనకు ప్రేక్షకులు ఫిదా అవుతున్నారు. ప్రేక్షకులే కాదు టాలీవుడ్‌ దర్శకధీరుడు రాజమౌళి, సూపర్‌ స్టార్‌ మహేశ్‌ బాబు వంటి పలువురు సినీ ప్రముఖులు కూడా ఈ చిత్రంపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలోని షారుఖ్‌ నటనకు మైమరచిపోతున్నారు. తాజాగా ఈ జాబితాలోకి ప్రముఖ పారిశ్రామిక వేత్త ఆనంద్‌ మహీంద్రా (Anand Mahindra) వచ్చి చేరారు.

ఆనంద్‌ మహీంద్రా గురించి ప్రత్యేకించి చెప్పాల్సిన పని లేదు. ఆయన ఎప్పుడూ సోషల్‌ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉంటూ తన అభిప్రాయాలను వ్యక్తపరుస్తుంటారు. తాజాగా ‘జవాన్‌’ చిత్రంపై కూడా ఆనంద్‌ మహీంద్రా తన రివ్యూ ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా బాద్‌షాపై ప్రశంసలు కురిపించారు. షారుఖ్‌ ఖాన్ నేచురల్ రిసోర్స్ (Natural Resource) అని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ఆయన ఓ ట్వీట్‌ చేశారు. ‘సహజంగా అన్ని దేశాలూ తమ సహజ వనరులను భద్రంగా కాపాడుకుంటాయి. వాటిని మైనింగ్ చేసి, విదేశీ మారకద్రవ్యం కోసం ఎగుమతి చేస్తుంటాయి. ఇదే కోవలోనే ఇప్పుడు షారుఖ్‌ ఖాన్ నేచురల్ రిసోర్స్ గా ప్రకటించాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది’ అంటూ ఆనంద్ మహీంద్రా రాసుకొచ్చారు.

ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్‌ తెగ వైరల్‌ అవుతూ.. అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది. ఇక మహీంద్రా ట్వీట్‌పై బాద్‌షా కూడా స్పందించాడు. ఈమేరకు ఆనంద్‌ మహీంద్రాకు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. సినిమా మేకింగ్ విషయంలో దేశం గర్వపడేలా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నాను అని తెలిపారు. సహజ వనరుగా తాను పరిమితం కాను అని పేర్కొన్నారు.

Thank u so much. I keep trying in my small humble way to make our country proud in terms of making cinema. And hope as a ‘natural resource’ I am not limited!!! Big hug sir. https://t.co/mNcyCDdrNE

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 8, 2023