December 2, 2022 / 01:40 PM IST

పుష్ప.. ది రైజ్‌ (Pushpa..The Rise) ప్రమోషన్స్‌లో ఫుల్‌ బిజీగా ఉంది టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అల్లు అర్జున్‌ (Allu Arjun)-సుకుమార్‌ (Sukumar) అండ్‌ టీం. డిసెంబర్ 1న మాస్కోలో గ్రాండ్‌ ప్రీమియర్స్ వేశారు. ప్రీమియర్ సమయంలో హీరో, డైరెక్టర్‌, హీరోయిన్‌ రష్మిక మందన్నా, మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌ దేవీ శ్రీ ప్రసాద్‌, నిర్మాతలు తగ్గేదే లే అంటూ కెమెరాకు ఫోజులిచ్చారు. మరోవైపు పుష్పరాజ్‌గా అలరిస్తున్న బన్నీని చూసి రష్యన్‌ మూవీ లవర్స్ ముచ్చటపడిపోయారు.

సిల్వర్‌ స్క్రీన్‌ పుష్పరాజ్‌తో ఫొటోలు దిగేందుకు పోటీపడ్డారు. ఓ దివ్యాంగుడి దగ్గరకు వెళ్లిన అల్లు అర్జున్‌ అతడి పక్కనుండి కెమెరాకు ఫోజులిచ్చాడు. బన్నీ వచ్చి తనతో ఫొటోలు, సెల్ఫీలు దిగడంతో ఆ అభిమాని ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో నెట్టింట్లో హల్‌ చల్‌ చేస్తోంది. ఇండియన్ ఫెలిం ఫెస్టివల్ ఆఫ్‌ రష్యా ఈవెంట్‌లో ప్రీమియర్స్ సందర్భంగా ఈవెంట్ ప్రతినిధులు పుష్ప టీంను సత్కరించారు.

ఇప్పటికే రష్మిక రష్యా వీధుల్లో మూవీ లవర్స్‌ తో సందడి చేస్తున్న వీడియోలు నెట్టింట్లో హల్‌ చల్ చేస్తున్నాయి. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ బ్యానర్‌లో తెరకెక్కిన పుష్ప..ది రైజ్‌ నెక్ట్స్ ప్రీమియర్స్‌ డిసెంబర్ 3న సెయింట్ పీటర్స్ బర్గ్‌లో ఉండనున్నాయి. పుష్ప రష్యన్‌ లాంగ్వేజ్‌ ట్రైలర్ కు మంచి స్పందన వస్తోంది.

సుకుమార్‌, అల్లు అర్జున్‌ త్వరలోనే సీక్వెల్‌ పార్టు పుష్ప ..ది రూల్‌ (Pushpa 2) తో బిజీ కానున్నారు. పుష్ప 2లో రష్మిక మందన్నా ఫీ మేల్‌ రోల్‌లో నటిస్తోంది. సీక్వెల్‌లో కనిపించబోయే కొత్త స్టార్‌ యాక్టర్లు ఎవరనేది తెలియాలంటే మరికొన్ని రోజులు వెయిట్ చేయాల్సిందే.

మాస్కో ప్రీమియర్స్‌లో అల్లు అర్జున్‌.. వీడియో

Team #PushpaTheRise receives huge love & gets felicitated at the Indian Film Festival of Russia during the Special premieres in Moscow 🔥

Thank you Moscow ❤️

Next stop is St. Petersburg 😎

Icon Star @alluarjun @iamRashmika @aryasukku @ThisIsDSP @MythriOfficial @4SeasonsCreati1 pic.twitter.com/s8I40ED6qT

— BA Raju's Team (@baraju_SuperHit) December 2, 2022