March 5, 2023 / 03:50 PM IST

Oo Antava Mava | ఇండస్ట్రీని ఊపేసిన సాంగ్స్‌లో టాప్‌ ప్లేస్‌లో ఉంటుంది పుష్ప.. ది రైజ్‌ చిత్రంలోని ఉ అంటావా మావా.. ఊ ఊ అంటావా.. (Oo Antava OoOo Antava). ఈ సాంగ్‌తో సమంత క్రేజ్‌ నేషనల్ వైడ్‌గా మరింత పెరిగిపోయింది. మరోవైపు పుష్పరాజ్‌గా నటించిన అల్లు అర్జున్ (Allu Arjun) కూడా ఈ సాంగ్‌లో ఇరగదీసేశాడు. చాలా కాలం తర్వాత బన్నీ ఇదే సాంగ్‌కు స్టెప్పులేస్తే ఎలా ఉంటుంది. అలాంటి సీనే ఇప్పుడు రిపీట్‌ అయ్యింది.

ఇంతకీ ఎక్కడనుకుంటున్నారా..? హైదరాబాద్‌లో శనివారం రాత్రి డీజే మార్టిన్ గారిక్స్‌ షోలో సందడి చేశాడు అల్లు అర్జున్‌. మొదట ఓ ప్రేక్షకుడిగా షోకు ఎంట్రీ ఇచ్చాడు అల్లు అర్జున్‌. ఇంతలోనే ఉ అంటావా మావా సాంగ్‌ ప్లే చేశారు. ఇక డీజే మార్టిన్‌ ఆ పాటకు హమ్‌ చేస్తూ.. స్టేజ్‌పై ఉన్న బెంచ్‌పైకి ఎక్కగా.. అతడిని ఫాలో అవుతూ బన్నీ కూడా పైకి ఎక్కేశాడు. తన స్టైలిష్ డ్యాన్స్ తో స్టేజ్ కిందున్న మ్యూజిక్‌ లవర్స్ లో జోష్ నింపాడు అల్లు అర్జున్‌.

‘మార్టిన్‌ గారిక్స్ తో ఉ అంటావా.. చాలా ఫన్‌ నైట్‌. హైదరాబాద్‌ తగ్గేదే..’ అంటూ క్యాప్షన్‌ ఇచ్చాడు. బ్లాక్ టీ షర్ట్‌ వేసుకున్న బన్నీ ‘ఐకాన్‌’ రాసి ఉన్న క్యాప్‌ను పెట్టుకొని స్పెషల్ అట్రాక్షన్‌గా నిలిచాడు. హైదరాబాదీల ఒంట్లో కరెంట్‌ తెప్పించే మ్యూజిక్‌తో వినోదాన్ని అందించిన అంతర్జాతీయ ఆర్టిస్ట్‌ మార్టిన్‌కు ధన్యవాదాలు తెలియజేశాడు ఐకాన్ స్టార్. ఇప్పుడీ ఫొటోలు, వీడియో నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి.

అల్లు అర్జున్ ప్రస్తుతం సుకుమార్ డైరెక్షన్‌లో వస్తున్న సీక్వెల్‌ పుష్ప.. ది రూల్‌ షూటింగ్‌తో బిజీగా ఉన్నాడు. మరి సీక్వెల్‌లో ఇలాంటి స్పెషల్ సాంగ్ ఏదైనా ఉంటుందేమో చూడాలంటున్నారు సినీ జనాలు. సీక్వెల్‌కు కూడా రాక్‌ స్టార్ దేవీ శ్రీ ప్రసాద్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఇంద్రావ‌తి చౌహాన్ పాడిన ఈ పాటను సూపర్ క్రేజ్‌ సంపాదించింది. పుష్ప.. ది రూల్‌ చిత్రంలో కన్నడ భామ‌ ర‌ష్మిక మంద‌న్నా ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్ పోషిస్తోంది.

డీజే మార్టిన్‌తో అల్లు అర్జున్ ఇలా..

Two Stars On One Stage 🔥🔥🔥@alluarjun × @MartinGarrix – #OoAntava

Maddd Night At Hyderabad!!! ❤️‍🔥 pic.twitter.com/IxN3JMW9jD

— Trends Allu Arjun ™ (@TrendsAlluArjun) March 4, 2023