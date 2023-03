March 5, 2023 / 02:37 PM IST

మూవీ లవర్స్ ఎక్జయిటింగ్‌గా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రాల్లో ఒకటి ఖుషి (Kushi). ల‌వ్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్‌గా వస్తున్న ఈ చిత్రంలో విజ‌య్ దేవ‌ర‌కొండ (Vijay devarakonda), సమంత (Samantha) హీరోహీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. నిన్ను కోరి, మజిలీ లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాలను అందించిన శివ‌నిర్వాణ (Shiva Nirvana) ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఖుషి కొత్త షెడ్యూల్‌ త్వరలోనే అంటూ ఏదో ఒక న్యూస్‌ అంటూ ఫిలింనగర్‌ సర్కిల్‌లో రౌండప్ చేస్తున్నా.. అఫీషియల్‌గా మాత్రం ఎలాంటి న్యూస్‌ బయటకు రాలేదు.

ఇక ఇప్పట్లో మళ్లీ షూటింగ్‌ మొదలయ్యేనా అని డైలామాలో ఉన్న అభిమానులకు శివనిర్వాణ- విజయ్ దేవరకొండ టీం క్రేజీ అప్డేట్ అందించింది.యాక్షన్‌ సీక్వెన్స్ తో ఖుషి కొత్త షెడ్యూల్‌ మొదలు కానుందని డైరెక్టర్ శివ నిర్వాణ తెలియజేశాడు. మార్చి 8న తాజా షెడ్యూల్‌ షురూ కానున్నట్టు సమాచారం. పాపులర్ స్టంట్‌ మాస్టర్‌ పీటర్ హెయిన్స్, ఎడిటర్‌ ప్రవీణ్ పూడితో కలిసి దిగిన ఫొటోను షేర్ చేస్తూ ఈ అప్‌డేట్‌ను షేర్ చేసుకున్నాడు శివనిర్వాణ. ఈ స్టిల్‌ ఇప్పుడు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది.

మైత్రీ మూవీ మేక‌ర్స్ నిర్మిస్తోన్న ఖుషి చిత్రంలో స‌చిన్ ఖ‌డేక‌ర్‌, ముర‌ళీ శ‌ర్మ‌, ల‌క్ష్మి, అలీ, రోహిణి, వెన్నెల కిశోర్‌, రాహుల్ రామ‌కృష్ణ‌, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్‌, కన్నడ నటుడు జ‌య‌రాం, శ‌ర‌ణ్య ప్రదీప్‌ కీల‌క పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఖుషి నుంచి విడుదలైన ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. తొలిసారి విజయ్ దేవ‌ర‌కొండ, సమంత సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై కనిపించనుండటంతో మూవీ లవర్స్ ఎప్పుడెప్పుడు సినిమా థియేటర్లకు వస్తుందా.. అని చాలా క్యూరియాసిటీతో ఎదురుచూస్తున్నారు.

పాన్ ఇండియా బ్యాక్‌ డ్రాప్‌లో వస్తున్న ఈ చిత్రానికి హేశమ్‌ అబ్ధుల్‌ వహబ్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. సమంత మరోవైపు ఫీ మేల్ సెంట్రిక్‌ ప్రాజెక్ట్‌ శాకుంతలంతోపాటు హిందీ వెబ్‌ ప్రాజెక్ట్ సిటడెల్‌లో కూడా నటిస్తోంది. మరోవైపు విజయ్‌ దేవరకొండ రీసెంట్‌గా గౌతమ్‌ తిన్ననూరి దర్శకత్వంలో VD 12 ప్రాజెక్ట్‌ను కూడా ప్రకటించేశాడు.

పీటర్‌ హెయిన్స్ తో శివనిర్వాణ సెల్ఫీ..

Heading towards next schedules #Kushi

Action mode on🔥

With ace stunt master @PeterHeinOffl and my editor @PrawinPudi pic.twitter.com/nVkma5QyaJ

— Shiva Nirvana (@ShivaNirvana) March 5, 2023