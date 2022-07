July 5, 2022 / 04:20 PM IST

యాక్ష‌న్ కింగ్ అర్జున్ సార్జా (Arjun Sarja) టాలీవుడ్ యువ హీరో విశ్వ‌క్ సేన్ (Vishwak Sen)తో ఓ సినిమా చేస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఈ చిత్రంతో అర్జున్ కూతురు ఐశ్వర్యా అర్జున్ (Aishwarya Arjun) టాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇస్తోంది. ఈ మూవీ ఇటీవ‌లే ప‌వ‌న్ క‌ల్యాణ్ స‌మ‌క్షంలో గ్రాండ్‌గా ప్రారంభమైంది. ఈ నేప‌థ్యంలో అర్జున్‌-ఐశ్వ‌ర్య హైద‌రాబాద్‌లో టాలీవుడ్ లెజెండ‌రీ యాక్ట‌ర్‌-డైరెక్ట‌ర్ల‌ను క‌లిశారు.

ఈ తండ్రీకూతుళ్లిద్ద‌రూ సూప‌ర్ స్టార్ కృష్ణ‌తోపాటు డైరెక్ట‌ర్ కే విశ్వ‌నాథ్‌ (K Vishwanath)ను సోమ‌వారం క‌లిశారు. అనంత‌రం ఐశ్వ‌ర్యా అర్జున్‌ వారి ఆశీస్సులు తీసుకుంది. కృష్ణ (Superstar Krishna) , విశ్వ‌నాథ్‌తో విలువైన స‌మయాన్ని గ‌డిపారు. లెజెండ‌రీ ఫిల్మ్ ప‌ర్స‌నాలిటీస్ తో అర్జున్‌-ఐశ్వ‌ర్య దిగిన ఫొటోలు ఇపుడు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి.

అర్జున్ హోం బ్యాన‌ర్ శ్రీ రామ్ ఫిలిమ్స్ ఇంట‌ర్నేష‌న‌ల్‌పై ప్రొడ‌క్ష‌న్ నంబ‌ర్ 15గా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో జ‌గ‌ప‌తిబాబు కీల‌క పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రానికి కేజీఎఫ్ ఫేం ర‌వి బ‌స్రూర్ మ్యూజిక్ అందిస్తున్నాడు.

As @aishwaryaarjun is debuting in Telugu Cinema with @srfioffl's Production No.15.. 🌟

She and Action King @akarjunofficial both got the blessings from Legends of TFI, 'Kalatapaswi' #KVishwanath garu & 'Super Star' #Krishna garu @VishwakSenActor @IamJagguBhai @RaviBasrur pic.twitter.com/nh1Xt4TEka

