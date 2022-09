September 30, 2022 / 07:32 PM IST

కేంద్రం 2020 ఏడాదికిగాను జాతీయ అవార్డుల (68th National Film Awards)ను ప్ర‌క‌టించిన విష‌యం తెలిసిందే. ఈ మేర‌కు నేడు రాష్ట్ర‌ప‌తి ద్రౌప‌ది ముర్ము చేతుల మీదుగా అవార్డుల ప్రదానం కార్య‌క్ర‌మం జ‌రిగింది.

బెస్ట్ ఫీచ‌ర్ ఫిల్మ్‌గా సూర్య (Suriya) న‌టించిన సూరారై పోట్రు (Soorarai Pottru) ఎంపికైంది. ఈ సినిమాకు జాతీయ ఉత్త‌మ న‌టుడుగా సూర్య, జాతీయ ఉత్త‌మ న‌టిగా అప‌ర్ణ బాల‌ముర‌ళి ఉత్త‌మ మ్యూజిక్ డైరెక్ట‌ర్‌-జీవీ ప్ర‌కాశ్ కుమార్ ఎంపిక‌య్యారు. ఈ మేర‌కు రాష్ట్ర‌ప‌తి ద్రౌప‌ది ముర్ము చేతుల మీదుగా సూర్యతోపాటు జీవీ ప్ర‌కాశ్‌కుమార్‌, అప‌ర్ణ బాల‌ముర‌ళి, డైరెక్ట‌ర్ సుధా కొంగ‌ర అవార్డుల‌ను అందుకున్నారు.

ఆశా ఫ‌రేఖ్‌కు దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు..

అదే విధంగా తానాజీ సినిమాకుగాను జాతీయ ఉత్త‌మ న‌టుడుగా బాలీవుడ్ న‌టుడు అజ‌య్ దేవ్‌గ‌న్‌ ఉత్త‌మ‌న‌టుడి అవార్డు అందుకున్నారు. మ‌రోవైపు బాలీవుడ్ సీనియ‌ర్ న‌టి ఆశా ఫ‌రేఖ్ రాష్ట్ర‌ప‌తి చేతుల మీదుగా దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డును అందుకున్నారు.

1232 KMS డాక్యుమెంట‌రీ ఫిల్మ్ కు జాతీయ ఉత్త‌మ సంగీత ద‌ర్శ‌కుడిగా విశాల్ భ‌ర‌ద్వాజ్ అవార్డు అందుకున్నారు.

