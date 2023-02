Rashmi Gautam | రష్మిని కుక్కతో పోల్చిన నెటిజన్‌.. ఓపెన్‌ ఛాలెంజ్‌ విసిరిన యాంకర్‌..!

February 25, 2023 / 12:30 PM IST

Rashmi Gautam | జబర్దస్త్ షోతో (jabardasth show) క్రేజీ యాంకర్ గా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది రష్మి గౌతమ్ (Rashmi Gautam). తన అందచందాలతో పాటు తనదైన మాటతీరుతో టాలీవుడ్‌ (Tollywood) ప్రేక్షకులను అలరిస్తూ.. ప్రస్తుతం టాప్‌ యాంకర్స్‌లో ఒకరిగా కొనసాగుతుంది. బుల్లితెరపైనే కాకుండా అప్పుడప్పుడు వెండితెరపై కూడా మెరుస్తుంటుంది. అయితే, రష్మిలో సినిమాలు, యాంకరింగే కాదు మరో కోణం కూడా ఉంది. ఆమె ఓ జంతు ప్రేమికురాలు (Animal lover). రష్మి (Rashmi)కి కుక్కలంటే చాలా ఇష్టమనే విషయం అందరికీ తెలిసిందే. లాక్‌డౌన్ (Lock Down) సమయంలో వీధి కుక్కలకి (Stray Dogs) ఆహారం అందించి తన మంచి మనస్సుని చాటుకుంది.

కాగా, ఇటీవల హైదరాబాద్‌ న‌గ‌రంలో వీధి కుక్కల (street dogs) దాడిలో అయిదేండ్ల చిన్నారి మృతిచెందిన విష‌యం తెలిసిందే. ఈ ఘటనపై యాంకర్‌ రష్మి గౌతమ్‌ (Rashmi Gautam) స్పందిస్తూ ఓ ట్వీట్‌ చేశారు. ‘దురదృష్టవశాత్తు తన తప్పు లేకుండానే వీధి కుక్కల (street dogs) దాడిలో (Attack) ఆ చిన్నారి చనిపోయాడు. ఇది చాలా బాధాకరమైన విషయం. అయితే ఇలాంటి ఘటనలు మళ్లీ జరగకుండా చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. వీధి కుక్కల బర్త్‌ కంట్రోల్‌కు వ్యాక్సినేషన్‌ తప్పనిసరిగా అమలు చేయాలి. అంతేకాదు వాటికి సరైన వసతి కల్పించడం లాంటివి చేయాలి. ఎందుకంటే అవి కూడా మనలాగే ప్రాణులు’ అంటూ రష్మి రాసుకొచ్చింది.

ఈ ట్వీట్‌పై నెటిజన్లు రకరకాలుగా కామెంట్లు పెడుతున్నారు. కొందరు రష్మికి మద్దతుగా కామెంట్లు చేస్తుండగా.. మరికొంతమంది ఆమెకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నారు. ఇదే సందర్భంలో ఓ నెటిజన్ రష్మిని కుక్కతో పోలుస్తూ కామెంట్‌ చేశారు. ‘ఈ కుక్క రష్మిని.. కుక్కని కొట్టినట్లు కొట్టాలి’ అంటూ వ్యాఖ్యానించాడు. దీనికి రష్మి సైతం అంతే ఘాటుగా రిప్లై ఇచ్చింది. ‘తప్పకుండా.. నీ అడ్రెస్ చెప్పు.. నేనే పర్సనల్‌గా వస్తాను. ఏం చేస్తావో చూస్తాను. ఇది నా ఓపెన్ ఛాలెంజ్’ అంటూ ఘాటుగా బదులిచ్చింది. ఇందుకు సంబంధించి ట్వీట్స్‌, కాంమెట్లు ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

Sure

Pls share your address I'll come personally

Let's see how you can handle the situation then

It's an open challenge https://t.co/SMhAIhWWY4

— rashmi gautam (@rashmigautam27) February 24, 2023