Joe Biden-Vladimir Putin | బైడెన్‌కు కాస్ట్లీ గిఫ్ట్‌ ఇచ్చిన పుతిన్‌..!

Joe Biden-Vladimir Putin | ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధం (Ukraine War)తో రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్‌ పుతిన్‌ (Vladimir Putin), అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్‌ (Joe Biden) మధ్య వైరం నెలకొన్న విషయం తెలిసిందే. ప్రస్తుతం వీరిద్దరి మధ్య పచ్చిగడ్డి వేస్తే భగ్గుమనే స్థాయిలో వైరం సాగుతోంది. ఇలాంటి సమయంలో వీరిద్దరికి సంబంధించి ఓ ఆసక్తికర విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. పుతిన్‌ (Putine) నుంచి బైడెన్‌ (Jo Biden) కాస్ట్లీ గిఫ్ట్‌ (Most Expensive Gift) అందుకున్నారట. ఇది వింటుంటే చిత్రంగా ఉంది కదూ. అయితే ఆ బహుమతి ఇప్పుడు ఇచ్చింది కాదు. ఉక్రెయిన్‌పై యుద్ధం మొదలు పెట్టకముందు ఆ ఖరీదైన బహుమతిని బైడెన్‌ స్వీకరించారు.

2021 జూన్‌లో జెనీవాలో (Geneva ) జరిగిన ఓ సమావేశంలో బైడెన్‌, పుతిన్‌ భేటీ అయ్యారు. ఆ సమయంలో రష్యన్‌ పెన్ను (unique Russian pen ), డెస్క్‌ సెట్‌ (desk set)ను పుతిన్‌.. బైడెన్‌కు బహుమతిగా ఇచ్చారు. వాటి విలువ సుమారు 12వేల డాలర్లు (priced at $12,000). అంటే మన కరెన్సీ ప్రకారం సుమారు రూ.పది లక్షలు (Rs 9.9 lakh) అన్నమాట. ఈ విషయాన్ని అమెరికా విదేశాంగశాఖకు చెందిన ప్రోటోకాల్‌ విభాగం ( State Department’s Office of the Chief of Protocol) వెల్లడించింది. వాటితోపాటు ఓ జత ఏవియేటర్‌ సన్‌ గ్లాసెస్ (aviator sunglasses)‌, అమెరికా జాతీయ జంతువైన అడవి దున్న క్రిస్టల్‌ నమూనాను (crystal sculpture of the American bison) బైడెన్‌కు పుతిన్‌ బహుమతిగా అందజేశారు. వాటిని బైడెన్‌ స్వీకరించినట్లు ప్రోటోకాల్‌ విభాగం తెలిపింది.

