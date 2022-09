September 11, 2022 / 07:13 PM IST

SBI New Service | జాతీయ ర‌హ‌దారుల‌పై వెళ్లే వాహ‌నాల య‌జ‌మానులు.. టోల్ ప్లాజాల వ‌ద్ద టోల్ ఫీజు చెల్లించ‌డానికి ఫాస్టాగ్ ప‌థ‌కం అమ‌ల్లోకి వ‌చ్చింది. వాహ‌న‌దారుల వెహిక‌ల్ నంబ‌ర్‌కు, వారి బ్యాంకు ఖాతాకు లింక్ చేస్తూ ఫాస్టాగ్ నంబ‌ర్ వ‌స్తుంది. అలా ఆన్‌లైన్‌లో ఫాస్టాగ్ సేవ‌లు పొందుతున్న ఖాతాదారుల కోసం కేంద్ర ప్ర‌భుత్వ రంగ బ్యాంక్‌.. భార‌తీయ స్టేట్ బ్యాంక్ (ఎస్బీఐ) కొత్త స‌ర్వీస్ అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఫాస్టాగ్ ఖాతాలో బ్యాలెన్స్ తెలియ‌జేస్తూ ఎస్సెమ్మెస్ సేవ‌ల‌ను ప్రారంభించింది. క‌నుక ఫాస్టాగ్ యూజ‌ర్లు కొన్ని సెక‌న్ల‌లోనే త‌మ ఖాతాలో బ్యాలెన్స్ ఎంత మొత్తం ఉందో తెలుసుకోవ‌చ్చున‌ని శ‌నివారం ట్వీట్ చేసింది ఎస్బీఐ.

ఇలా ఎస్బీఐ `ఫాస్టాగ్` సేవ‌ల‌ను వినియోగిస్తున్న త‌మ ఖాతాదారులు ఎస్బీఐ ఫాస్టాగ్ బ్యాలెన్స్ తెలుసుకోవ‌డానికి త‌మ రిజిస్ట‌ర్డ్ ఫోన్ నంబ‌ర్ నుంచి FTBAL పై 7208820019 అనే ఫోన్ నంబ‌ర్‌కు ఎస్సెమ్మెస్ పంపితే స‌రి. ఒక‌టి కంటే ఎక్కువ వాహ‌నాల ఫాస్టాగ్ ఖాతా బ్యాల‌న్స్ తెలుసుకోవాలంటే FTBAL< వెహిక‌ల్ నంబ‌ర్> నోట్ చేసి 7208820019 అనే ఫోన్ నంబ‌ర్‌కు ఎస్సెమ్మెస్ పంపాలి.

అయితే, మీరు ఎస్సెమ్మెస్ పంపుతున్న మొబైల్ నంబ‌ర్‌.. ఎస్బీఐ ఫాస్టాగ్‌లో రిజిస్ట‌ర్ అయి ఉండాలి. క్ష‌ణాల్లో ఫాస్టాగ్ బ్యాలెన్స్ తెలిసిపోతుంది. టోల్ ప్లాజాల వ‌ద్ద ఆన్‌లైన్‌లో టోల్ చెల్లింపున‌కు గ‌త జ‌న‌వ‌రి ఒక‌టో తేదీ నుంచి కేంద్రం త‌ప్ప‌నిస‌రి చేసిన సంగ‌తి తెలిసిందే.

Dear SBI FASTag Customer, send an SMS to 7208820019 from your registered mobile number to quickly know your SBI FASTag balance. #SBIFastag #SBI #AmritMahotsav pic.twitter.com/mDQQgDl7Mv

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) September 10, 2022