January 12, 2024 / 12:14 PM IST

Sam Altman | ఏఐ చాట్‌బాట్‌ చాట్‌జీపీటీ (ChatGPT) సృష్టికర్త ఓపెన్‌ ఏఐ సీఈవో (OpenAI CEO) శామ్‌ ఆల్ట్‌మన్‌ (Sam Altman) గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అక్కర్లేదు. ఓపెన్‌ఏఐతో ఆయన ప్రపంచం దృష్టిని ఆకర్షించారు. తాజాగా శామ్‌.. ఓ ఇంటివాడయ్యాడు. తన లాంగ్‌టైమ్‌ బాయ్‌ఫ్రెండ్‌ (Long Time Partner) ఆలివర్‌ మల్హెరిన్‌ (Oliver Mulherin)ను పెళ్లాడాడు. బుధవారం హవాయి సముద్ర తీరంలో వీరి వివాహం జరిగింది. బంధువుల, అతికొద్దిమంది స్నేహితుల సమక్షంలో వీరు ఒక్కటయ్యారు. వీరి వివాహానికి సంబంధించిన ఫొటోలు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇవి చూసిన నెటిజన్లు శామ్‌ ఆల్ట్‌మన్‌ జోడీకి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.

ఇక, ఆలివర్‌ మల్హెరిన్‌ (Oliver Mulherin).. ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజినీర్‌. మెల్‌బోర్న్‌ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీరింగ్‌లో పట్టభద్రుడయ్యాడు. గతేడాది వైట్‌హౌస్‌లో ప్రధాని మోదీ గౌరవార్థం ఏర్పాటు చేసిన విందులో వీరిద్దరూ తొలిసారి జంటగా కనిపించారు.

Sam Altman just got married

Surprised to know the CEO of OpenAi is gay…🫠#chatgpt4 #SamAltman pic.twitter.com/8ITOpyLuZB

— سید ریحان🔥 (@xyed_rehan) January 12, 2024