Oneplus Open Will Launch In India On October 19 Company Confirms

OnePlus Open | శాంసంగ్‌కు వన్‌ప్లస్ పోటీ.. 19న ఫస్ట్ ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ ఫోన్ వన్ ప్లస్ ఓపెన్ ఆవిష్కరణ

OnePlus Open | చైనా స్మార్ట్ ఫోన్ల తయారీ సంస్థ వన్ ప్లస్.. భారత్ మార్కెట్లోకి తన తొలి ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ ఫోన్ ‘వన్ ప్లస్ ఓపెన్’ ఈ నెల 19న ఆవిష్కరించనున్నది.

October 14, 2023 / 04:00 PM IST

OnePlus Open | ప్రముఖ చైనా స్మార్ట్ ఫోన్ల తయారీ సంస్థ వన్‌ప్లస్ (One Plus) తన తొలి ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ ఫోన్ వన్‌ప్లస్ ఓపెన్ (One Plus Open)ను భారత్ మార్కెట్లో ఆవిష్కరించేందుకు ముహూర్తం ఖరారు చేసింది. ఈ నెల 19న వన్ ప్లస్ ఓపెన్ భారత్ మార్కెట్లోకి రానున్నది. ఇప్పటి వరకూ ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ ఫోన్లలో దక్షిణ కొరియా శాంసంగ్ (Samsung)దే ఆధిపత్యం. మెరుగైన అనుభవం కోసం వన్‌ప్లస్ తెస్తున్న వన్‌ప్లస్ ఓపెన్ గట్టి పోటీ ఇస్తుందని భావిస్తున్నారు. ప్రత్యేకించి శాంసంగ్ గెలాక్సీ జడ్ ఫోల్డ్ 5 (Samsung Galaxy Fold 5) ఫోన్‌కు వన్ ప్లస్ గట్టి పోటీదారుగా నిలుస్తుందని భావిస్తున్నారు.

స్లిమ్ డిజైన్‌తో రూపుదిద్దుకున్న వన్ ప్లస్ ఓపెన్ లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది. వన్ ప్లస్ ఓపెన్ ఫోన్‌పై ఎటువంటి ముడతలు ఉండవని చెబుతున్నారు. ప్రస్తుత ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ ఫోన్ల స్టాండర్డ్‌ను వన్ ప్లస్ ఓపెన్ తదుపరి లెవెల్‌కు తీసుకెళ్తుందని వన్ ప్లస్ పేర్కొంది. ఫోల్డబుల్ ఫోన్ల కాన్సెప్ట్‌కే పునర్నిర్వచనం ఇస్తుందని వెల్లడించింది.

వన్ ప్లస్ ఓపెన్ భారత్ మార్కెట్ లో రూ.1,41,490 (1699 డాలర్లు) పలుకుతుందని భావిస్తున్నారు. వన్ ప్లస్ ఓపెన్ ధర వెల్లడైన తర్వాత శాంసంగ్ కంటే వన్ ప్లస్ బెటర్ అని యూజర్లు అభిప్రాయ పడతారని చెబుతున్నారు.

వన్ ప్లస్ ఓపెన్ 7.8 అంగుళాల ఓపెన్ స్క్రీన్ విత్ 120 హెర్ట్జ్ రీఫ్రెష్ రేట్, కవర్ డిస్ ప్లే 6.3 అంగుళాలు ఉంటుందని తెలుస్తోంది. క్వాల్ కామ్ స్నాప్ డ్రాగన్ 8 జెన్ 2 చిప్ సెట్, 8 జీబీ ర్యామ్ విత్ 512 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజీ కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.