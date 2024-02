Nothing Phone 2a Leaks Reveal Display Chipset And Camera Specifications

Nothing Phone 2a | మార్చి 5న భారత్ మార్కెట్లోకి మిడ్ రేంజ్ ఫోన్ నథింగ్ ఫోన్ 2ఏ.. ఇవీ డిటైల్స్..!

Nothing Phone 2a | ప్రముఖ స్మార్ట్ ఫోన్ల తయారీ సంస్థ నథింగ్ (Nothing) తన మిడ్ రేంజ్ నథింగ్ ఫోన్ 2ఏ ఫోన్‌ను భారత్ మార్కెట్లో వచ్చేనెల ఐదో తేదీన ఆవిష్కరించేందుకు ముహూర్తం ఖరారు చేసింది.

February 18, 2024 / 07:07 PM IST

Nothing Phone 2a | ప్రముఖ స్మార్ట్ ఫోన్ల తయారీ సంస్థ నథింగ్ (Nothing) తన మిడ్ రేంజ్ నథింగ్ ఫోన్ 2ఏ (Nothing Phone 2a) ఫోన్‌ను భారత్ మార్కెట్లో ఆవిష్కరించేందుకు ముహూర్తం ఖరారు చేసింది. భారత్‌తోపాటు గ్లోబల్ మార్కెట్లలో ఈ ఫోన్ ఆవిష్కరిస్తారు. నథింగ్ ఫోన్ (Nothing Phone 2) కంటే తక్కువ ధరకే లభిస్తుందని భావిస్తున్నారు. నథింగ్ ఫోన్ 2ఏ ఫోన్ ధర రూ.30 వేల నుంచి ప్రారంభం కావచ్చునని తెలుస్తున్నది.

నథింగ్ ఫోన్ 2ఏ (Nothing Phone 2a) ఫోన్ 120 హెర్ట్జ్ రీఫ్రెష్ రేటుతో 6.7-అంగుళాల ఫుల్ హెచ్డీ+ ఓలెడ్ డిస్ ప్లే కలిగి ఉంటుంది. సెల్ఫీలూ వీడియో కాల్స్ కోసం ఫ్రంట్‌లో పంచ్ హోల్ కటౌట్ ఉంటుంది. మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7200 ప్రాసెసర్ తో వస్తున్న ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 14 బేస్డ్ నథింగ్ ఓఎస్ 2.5 కస్టమ్ స్కిన్ ఆధారంగా పని చేస్తుంది.

డ్యుయల్ రేర్ కెమెరా సెటప్ కలిగి ఉంటుందీ నథింగ్ ఫోన్ 2ఏ (Nothing Phone 2a). 50-మెగా పిక్సెల్ ప్రైమరీ సెన్సర్ కెమెరా, 50-మెగా పిక్సెల్ ఆల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా, సెల్ఫీలూ వీడియో కాల్స్ కోసం 32 మెగా పిక్సెల్స్ సెన్సర్ కెమెరా ఉంటుంది.

నథింగ్ ఫోన్ 2ఏ (Nothing Phone 2a) ఫోన్ రెండు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది. 8 జీబీ ర్యామ్ విత్ 128 జీబీ స్టోరేజీ వేరియంట్, 12జీబీ ర్యామ్ విత్ 256 జీబీ స్టోరేజీ వేరియంట్‌లో అందుబాటులో ఉంటుందని తెలుస్తున్నది. 45 వాట్ల ఫాస్ట్ చార్జింగ్ మద్దతుతో 4800 ఎంఏహెచ్ కెపాసిటీ గల బ్యాటరీతో వస్తున్నది. 5జీ, 4జీ, 3జీ, 2జీ, వై-ఫై, జీపీఎస్, ఎన్ఎఫ్‌సీ, బ్లూ టూత్, యూఎస్బీ టైప్-సీ చార్జింగ్ పోర్ట్, ఆడియో జాక్ కనెక్టివిటీ కలిగి ఉంటది.

»» Read Today's Latest Business Telugu News