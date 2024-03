Anant Ambani | అనంత్‌ అంబానీ ప్రీవెడ్డింగ్‌ సెలబ్రేషన్స్‌.. బ్లాక్‌ అవుట్‌ఫిట్స్‌లో సెలబ్రిటీల సందడి

March 2, 2024 / 10:48 AM IST

Anant Ambani | రిలయన్స్‌ ఇండస్ట్రీస్‌ అధినేత, అపరకుబేరుడు ముకేశ్‌ అంబానీ (Mukesh Ambani) ఇంట సందడి వాతావరణం నెలకొంది. ఆయన చిన్న కుమారుడు అనంత్‌ అంబానీ (Anant Ambani) – రాధికా మర్చంట్‌ (Radhika Merchant) ప్రీ వెడ్డింగ్‌ వేడుకలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. గుజరాత్‌ రాష్ట్రంలోని జామ్‌ నగర్‌ (Jamnagar)లో మూడు రోజుల పాటు జరగనున్న ఈ వేడుకలు శుక్రవారం సాయంత్రం ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ వేడుకల్లో అంబానీ కుటుంబంతోపాటు దేశ, విదేశీ ప్రముఖులు హాజరై సందడి చేశారు.

ఈ వేడుకల్లో నీతా అంబానీ స్పెషల్‌ అట్రాక్షన్‌గా నిలిచారు. ఈవెంట్‌కు తగ్గట్టు ఆమె డ్రెస్సింగ్‌ స్టైల్‌ అతిథులను ఆకట్టుకునేలా ఉంది. ఇక ప్రీ వెడ్డింగ్‌ వేడుకల్లో అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ కుమార్తె ఇవాంకా ట్రంప్‌, మెటా అధినేత మార్క్‌ జుకర్‌బర్గ్‌, తన సతీమణి ప్రిసిల్లా చాన్‌, ఈశా ఫౌండేషన్‌ అధినేత జగ్గీ వాసుదేవ్, బాలీవుడ్‌ స్టార్స్‌ అక్షయ్‌ కుమార్‌, షారుఖ్‌ ఖాన్‌, దీపిక పదుకొణె-రణ్‌వీర్‌, స్టార్‌ షట్లర్‌ సైనా నెహ్వాల్- పారుపల్లి కశ్యప్‌, కియారా అడ్వాణీ, స్టార్‌ క్రికెటర్‌ ఎమ్‌ఎస్‌ ధోనీ దంపతులు పాల్గొని సందడి చేశారు. సెలబ్రిటీస్‌ అంతా బ్లాక్‌ అవుట్‌ఫిట్స్‌లో మెరిసిపోయారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

Reliance Industries Chairman and MD Mukesh Ambani, founder and chairperson of Reliance Foundation Nita Ambani along with Chairman of Reliance Jio Infocomm Ltd Akash Ambani and wife Shloka Mehta at the pre-wedding celebrations of Anant Ambani and Radhika Merchant in Jamnagar,… pic.twitter.com/QS7Iln8qtr — ANI (@ANI) March 2, 2024

DJ Bravo With Chris Gayle’s Brother at Anant Ambani’s Wedding #AnantRadhikaWedding pic.twitter.com/KY2rWkHu4q — MASS (@Freak4Salman) March 2, 2024

Uff my queen with her pregnancy glow✨🧿#DeepikaPadukone ❤️ pic.twitter.com/5DpzxKt0Xl — Queen Deepika (@abhidp5) March 2, 2024

Ivanka Trump and Jared Kushner totally rocking the desi look! #AmbaniPreWedding pic.twitter.com/etsW7sSTfA — Smita Prakash (@smitaprakash) March 2, 2024

