March 2, 2024 / 09:49 AM IST

జామ్‌న‌గ‌ర్‌: టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ ఎంఎస్ ధోనీ, ఆయ‌న స‌తీమ‌ణి సాక్షీ ధోనీ.. బ్లాక్ డ్రెస్సు(Black Attire)లో జిగేల్మ‌న్నారు. ఆస్కార్స్ రెడ్ కార్పెట్ పై పాప్ స్టార్స్ ద‌ర్శ‌న‌మిచ్చే రీతిలో ఆ జంట .. అనంత్ అంబానీ ప్రీ వెడ్డింగ్ ఈవెంట్‌కు హాజ‌ర‌య్యారు. అనంత్ ప్రీ వెడ్డింగ్‌కు చాలా మంది స్టార్స్ వ‌చ్చారు. అయితే ఆ ఈవెంట్‌లో క్రికెట‌ర్ ధోనీ చాలా స్పెష‌ల్‌గా కనిపించాడు. బ్లాక్ అవుట్‌ఫిట్‌తో కొత్త లుక్ ఇచ్చాడు. స్లీక్ ష‌ర్ట్, బ్లేజ‌ర్ వేసుకున్న ఆ క్రికెట‌ర్‌.. త‌న ఫిజిక్‌తో అట్రాక్ట్ చేశాడు.

భ‌ర్త ధోనీకి త‌గిన‌ట్లే సాక్షీ కూడా బ్లాక్ డ్రెస్సులో మెరిసింది. ఆమె త‌న కూడా త‌న ఫిగ‌ర్‌కు త‌గిన‌ట్లే ఆ డ్రెస్సును టైల‌ర్ చేసిన‌ట్లు క‌నిపిస్తోంది. సాక్షీ వేసుకున్న డ్రెస్సు ఆమెలో దాగిన ఫ్యాష‌న్ సెన్స్‌ను బ‌య‌ట‌పెట్టింది. చాలా ఈజీ లుక్‌లో ఆ జంట .. ప్రీ వెడ్డింగ్ ఈవెంట్‌లో ప్ర‌త్యేకంగా క‌నిపించ‌డం గ‌మ‌నార్హం.

MS Dhoni & Sakshi during the Pre Wedding of Anant Ambani.

