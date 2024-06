GST Council Meeting | ఈ నెల 22న 53వ జీఎస్టీ కౌన్సిల్‌ సమావేశం

June 13, 2024 / 01:49 PM IST

GST Council Meeting | వస్తు, సేవల పన్ను (GST)కు సంబంధించిన కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే జీఎస్టీ కౌన్సిల్‌ సమావేశం (GST Council Meeting) ఈ నెలలో నిర్వహించనున్నారు. జూన్‌ 22వ తేదీన న్యూఢిల్లీలోని (New Delhi) విజ్ఞాన్‌ భవన్‌ (Vigyan Bhavan)లో కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌ (Nirmala Sitharaman) అధ్యక్షతన 53వ జీఎస్టీ కౌన్సిల్‌ సమావేశం జరగనుంది. ఈ సమావేశానికి ఆయా రాష్ట్రాలకు చెందిన ఆర్థిక మంత్రులు హాజరుకానున్నారు. ఈ విషయాన్ని జీఎస్టీ కౌన్సిల్‌ ట్విట్టర్‌ (ఎక్స్‌) ద్వారా వెల్లడించింది. అయితే, ఈ భేటీలో ఏయే అంశాలపై చర్చించనున్నారో మాత్రం వెల్లడించలేదు.

గతేడాది అక్టోబర్‌ 7న చివరిసారిగా జీఎస్టీ కౌన్సిల్‌ సమావేశం జరిగిన విషయం తెలిసిందే. ఆ సమావేశంలో క్యాసినో, గుర్రపు పందేలు, ఆన్‌లైన్‌ గేమింగ్‌కు సంబంధించి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత జరగాల్సిన కౌన్సిల్‌ మీటింగ్‌ను.. కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడే వరకూ వాయిదా వేశారు. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్రంలో ఇటీవలే కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడిన విషయం తెలిసిందే. కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిగా మరోసారి నిర్మలా సీతారామన్‌ బాధ్యతలు చేపట్టారు. దీంతో తదుపరి కౌన్సిల్‌ మీటింగ్‌ను నిర్వహించనున్నారు.

The 53rd meeting of the GST Council will be held on 22nd June, 2024 at New Delhi.

— GST Council (@GST_Council) June 13, 2024