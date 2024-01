January 16, 2024 / 02:08 PM IST

Supreme Court | స్కిల్ డెవలప్‌మెంట్ కేసు (Skill Development scam case) అక్రమమని, తనపై నమోదైన ఎఫ్ఐఆర్‌ను రద్దు చేయాలంటూ తెదేపా అధినేత, ఏపీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు (Chandrababu Naidu) దాఖలు చేసిన క్యాష్‌ పిటిషన్‌పై సుప్రీంకోర్టు (Supreme Court) కీలక తీర్పు వెలువరించింది. జస్టిస్‌ అనిరుద్ధ బోస్‌, జస్టిస్‌ బేలా ఎం.త్రివేదిలతో కూడిన ధర్మాసనం తీర్పును వెల్లడించింది. ఈ స్కిల్ కేసులో 17-ఏ సెక్షన్ వర్తింపుపై ద్విసభ్య ధర్మాసనం భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేసింది. తదుపరి చర్యల కోసం సీజేఐ (Chief Justice of India)కు నివేదించింది. దీంతో స్కిల్ కేసులో 17-ఏ సెక్షన్ వర్తింపు వ్యవహారం ప్రధాన న్యాయమూర్తి ముందుకు చేరింది.

Supreme Court’s two-judge bench delivers split verdict in a plea filed by former Andhra Pradesh Chief Minister N Chandrababu Naidu seeking to quash FIR and criminal proceedings against him in the Skill Development scam case.

Justices Aniruddha Bose and Bela Trivedi disagree and… pic.twitter.com/vz4yFzKwao

