Tornadoes | మిచౌంగ్‌ తుఫాను వేళ.. ఏపీలో టోర్నడోల బీభత్సం.. వీడియోలు

December 6, 2023 / 03:28 PM IST

Tornadoes | మిచౌంగ్‌ తుఫాను (Cyclone Michaung) తీవ్రతతో ఏపీ అతలాకుతలమైంది. తుఫాను ప్రభావంతో ఏపీ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. వర్షానికి ఈదురు గాలులు తోడవడంతో పలు చోట్ల చెట్లు, విద్యుత్‌ స్తంభాలు నేలకూలాయి. భారీ హోర్డింగ్‌లు కొట్టుకుపోయాయి. ఇలాంటి సమయంలో ఏపీలోని పలు ప్రాంతాల్లో టోర్నడోలు (సుడిలాలులు) బీభత్సం సృష్టించాయి. పశ్చిమగోదావరి జిల్లా నర్సాపూర్‌, కాకినాడలో టోర్నడోలు (Tornadoes) విధ్వంసం సృష్టించాయి. ఈ సుడిగాలుల ధాటికి రహదారిపై వెళ్తున్న భారీ వాహనాలు సైతం కుదుపులకు లోనయ్యాయి. ఇందుకు సంబంధించిన దృశ్యాలు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

Few more shots of the tornado from Konaseema district in #AndraPradesh pic.twitter.com/MRSfQ2EmcD

— IndiaMetSky Weather (@indiametsky) December 6, 2023