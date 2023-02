This Funny Menu Of A Restaurant Is Perfect For All Confused Visitors

Food Menu Card | కుచ్‌ నై- రూ. 220, కుచ్‌ బీ-రూ. 240.. ఫన్నీ మెనూ కార్డ్‌..!

Food Menu Card | ఫుడ్‌ ఆర్డర్‌లో కన్ఫ్యూజ్‌ అయ్యే కస్టమర్ల కోసం ఓ రెస్టారెంట్‌ యాజమాన్యం వినూత్న ఆలోచన చేసింది. కొత్తరకం మెనూని (Funny Menu) కస్టమర్లకు పరిచయం చేసింది. ఫుడ్‌ ఆర్డర్‌ సమయంలో మన ఆలోచనలకు అనుగుణంగా ఫన్నీగా (Funny Menu) దాన్ని రూపొందించింది.

February 28, 2023 / 01:17 PM IST

Food Menu Card | ఫ్రెండ్స్‌ (Friends)తో కలిసి మంచి ఆకలిమీద రెస్టారెంట్‌ (Restaurant)కు వెళ్తాం. అక్కడ అనేక రకాల ఫుడ్‌ ఐటెమ్స్‌తో (Food Items) రూపొందించిన మెనూ కార్డు (Menu Card )ను చూసి.. ఏది ఆర్డర్‌ చేయాలో కన్ఫ్యూజ్‌ (Confused) అవుతుంటాం. ఆ సమయంలో ‘అరేయ్‌ నువ్వు చెప్పురా ఏం తిందామో..’ అని ఒకరంటే ‘నువ్వే చెప్పురా ఏదో ఒకటి..’ అని ఇంకోరు అంటుంటారు. ఇంకొకరు ‘ఏదైనా పర్లేదు.. ముందైతే తినేందుకు చెప్పండి’ అంటూ వాదించుకుంటూ ఉంటారు. ఇంకొంతమందైతే ‘బిల్‌ పే చేసేది నువ్వే కద.. ఏదో ఒకటి చెప్పెయ్‌’ అంటుంటారు. అలా ఫుడ్‌ ఆర్డర్‌ చేసుకునేందుకు గందరగోళానికి గురవుతుంటాం. ఒక్కోసారి ఏం చెప్పాలో అర్థంకాక.. అక్కడున్న వెయిటర్‌ని పిలిచి అతని సాయంతో ఫుడ్‌ను ఆర్డర్‌ చేసుకుంటుంటాం.

అలా కస్టమర్లకు ఫుడ్‌ ఆర్డర్‌లో సాయం చేసేందుకు ఓ రెస్టారెంట్ యాజమాన్యం వినూత్న ఆలోచన చేసింది. కొత్తరకం మెనూని (Funny Menu) కస్టమర్లకు పరిచయం చేసింది. ఫుడ్‌ ఆర్డర్‌ సమయంలో మన ఆలోచనలకు అనుగుణంగా ఫన్నీగా (Funny Menu) దాన్ని రూపొందించింది. అందులోని ఐటెమ్స్‌ నేమ్స్‌ చేస్తూ ఎవరైనా సరే నవ్వు ఆపుకోలేరు. ఇంతకీ ఆ మెనూ కార్డ్‌లో ఏముందో తెలుసా..? సాధారణంగా అన్ని రెస్టారెంట్లలోనూ ఉండే మోనూ కార్డే కాకపోతే అందులోనే ఓ ప్రత్యేక విభాగాన్ని యాడ్‌ చేశారు.

మెనూ కార్డ్‌లో వెజ్‌, నాన్‌ వెజ్‌, స్టార్టర్స్‌, సూప్స్‌, సలాడ్స్‌తోపాటు ‘ఎంపీఎస్‌ కిచెన్‌ ప్రత్యేక విభాగం’ (Mps Kitchen Special section) అనే కేటగిరీ ఉంటుంది. ఇంత వరకూ బానే ఉన్నా అందులోని వంటల జాబితా చూస్తేనే చాలా ఫన్నీగా అనిపిస్తుంది. ‘కుచ్‌ నై’- రూ. 220 (Kuch Nai for INR 220), ‘కుచ్‌ బీ’-రూ. 240 (Kuch Bhi for INR 240), ‘యాజ్‌ యూ విష్‌’ – రూ.260 (As You Wish for INR 260), ‘నై తుమ్‌ బోలో’ – రూ.280, (Nai Tum Bolo for INR 280), ‘నై నై తుమ్‌ బోలో’ – రూ.300 (Nai Nai Tum Bolo for INR 300), ‘బాబా జీ కా తుల్లు’ – రూ. 350 (Baba Ji Ka Thullu for INR 350) ఇలా జాబితాను రూపొందించారు.

అయితే దీని కింద రాసిన క్యాప్షన్‌ మరింత సరదాగా ఉంటుంది. ‘మీ ఆహారం మీ బ్యాంకు ఖాతా.. మంచి ఆహారాన్ని ఎంపిక చేసుకోండి’ (Your diet is your bank account. Good food choices are good investments) అని రాసి ఉంది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోని ‘అఫీషియల్టిస్‌’ అనే ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ ఖాతాలో షేర్‌ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ మెనూకార్డు సోషల్‌ మీడియాలో విపరీతంగా ట్రెండ్‌ అవుతోంది. ఇది చూసిన నెటిజన్లు సరదాగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఆ ఫన్నీ మెనూకార్డుపై మీరూ ఓ లుక్కేయండి.

