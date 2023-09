September 26, 2023 / 01:32 PM IST

Viral video | సోషల్‌ మీడియాలో ప్రతి రోజూ వేల సంఖ్యలో వీడియోలు వైరల్‌ అవుతుంటాయి. అందులో కొన్ని నవ్వు తెప్పిస్తే.. మరికొన్ని ఆశ్చర్యపరుస్తాయి. ఇంకొన్ని భయంకరంగా ఉంటాయి. తాజాగా షాకింగ్‌ ఘటనకు సంబంధించిన ఓ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అవుతోంది. ఇంటి కిటికీలో ఇరుక్కుపోయిన ఓ పేద్ద పైతాన్‌ (Huge python)ను ఇద్దరు వ్యక్తులు ఎంతో ధైర్యంగా రక్షించారు.

థానేలోని ఓ ఫ్లాట్‌ కిటికీకి అమర్చిన ఇనుప గ్రిల్‌కు ఓ పెద్ద కొండ చిలువ వేలాడుతూ కనిపించింది. దాన్ని ఇద్దరు వ్యక్తులు ఎంతో ధైర్యసాహసాలు ప్రదర్శించి కాపాడారు. ఒకరు తోక, మరొకరు తల పట్టుకుని చాకచక్యంగా ఆ పైతాన్‌ను అక్కడి నుంచి తొలగించారు. అయితే, ఈ ఘటన ఎప్పుడు జరిగిందన్నది తెలియదు కానీ, ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో మాత్రం ప్రస్తుతం తెగ వైరల్‌ అవుతోంది.

A huge snake was spotted at a Thane Building, it was rescued by two brave persons, rescue video. 👇. #thane #mumbai pic.twitter.com/j2ZWrs9mR9

— Sneha (@QueenofThane) September 25, 2023