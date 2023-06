Snake Bite| పాము కాటు నుంచి తృటిలో తప్పించుకున్న బాలిక.. వీడియో

June 1, 2023 / 01:25 PM IST

Snake Bite| ఓ బాలిక (young girl) తృటిలో ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకుంది. అదృష్టవశాత్తు పాము కాటు (Snake Bite) నుంచి కొద్దిలో బయటపడింది. ఈ ఘటన కర్ణాటక (Karnataka) రాష్ట్రం బెళగావి (Belagavi) జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది.

హలగా గ్రామంలోని ఓ ఇంటి గుమ్మం దగ్గర పాము బుసలు కొడుతూ ఉంది. అదే సమయంలో అక్కడికి వచ్చిన బాలిక.. పామును గమనించకుండా ఇంట్లోకి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించింది. డోర్‌ వద్దకు రాగానే పాము బాలికను కాటేయబోయింది. కుటుంబ సభ్యులు అప్రమత్తం చేయడంతో ఆ చిన్నారి ఒక్కసారిగా వెనక్కి వచ్చింది. అనంతరం ఇంట్లోకి పరుగులు తీసింది. దీంతో ఆ చిన్నారి పెద్ద ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకున్నట్లైంది. ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలు అక్కడే ఉన్న సీసీటీవీ కెమెరాలో (CCTV footage) రికార్డయ్యాయి. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

a young girl narrowly escaped grasp of a venomous cobra that had slithered onto the steps of Suhas Saibannawar's home in Halga.incident was captured on CCTV, revealing the terrifying encounter.snake expert Rama Patil was called to the scene and successfully captured the reptile. pic.twitter.com/NPc5744J6G

— All About Belgaum | Belagavi News (@allaboutbelgaum) May 30, 2023