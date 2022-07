Viral News: మరణించిన 30 ఏళ్ల తర్వాత వధువరులకు పెళ్లి… ఎక్కడంటే?

July 30, 2022 / 05:21 PM IST

బెంగళూరు: మరణించిన 30 ఏళ్ల తర్వాత వధువరులకు పెళ్లి జరిగింది. చనిపోయిన తర్వాత పెళ్లి ఏంటని ఆశ్చర్యపోవద్దు. పురాతన సంప్రదాయానికి చెందిన ఈ వింత పెళ్లిని అరుణ్ అనే ట్విటర్ యూజర్ వీడియోలతో సహా పోస్ట్‌ చేసి వివరించారు. కర్ణాటకలోని మంగళూరులో ఈ నెల 28న ఈ వివాహం జరిగింది. దక్షిణ కన్నడ సంప్రదాయం ప్రకారం చిన్నప్పుడే చనిపోయిన పిల్లలకు వారి తల్లిదండ్రులు 30 ఏళ్ల తర్వాత ఈ పెళ్లి తంతు నిర్వహిస్తారు. దీని కోసం ఈడు, జోడు కూడా చూసుకుంటారు. చిన్నప్పుడే మరణించిన మగ పిల్లాడికి సరైన ఈడు, జోడున్న చిన్నప్పుడే చనిపోయిన ఆడ పిల్ల కుటుంబాన్ని ఎంచుకుంటారు. ఇరు కుటుంబాలు ఒకరి ఇళ్లకు మరొకరు వెళ్లి అన్ని విషయాలు మాట్లాడుకుని సంబంధాన్ని ఖాయం చేసుకుంటారు. పెళ్లి ముహుర్తాలు నిర్ణయిస్తారు.

అనంతరం వేడుకగా పెళ్లి తంతు నిర్వహిస్తారు. పెళ్లి వేదికపై రెండు ఖాళీ కుర్చీలు ఏర్పాటు చేస్తారు. వధువు కుటుంబం పట్టుచీర, వరుడి కుటుంబం ధోవతిని అందులో ఉంచుతారు. ఆ దుస్తులు ధరించేందుకు వధువరులకు కొంత సమయం ఇస్తారు. ఆ తర్వాత చీర కొంగును, పంచెకు ముడి వేస్తారు. ఏడు అడుగుల బంధానికి శ్రీకారంగా ఆ దుస్తులను కుర్చీల చుట్టూ ఏడుసార్లు తిప్పుతారు.

ఆ తర్వాత మంగళసూత్ర ధారణ జరుగుతుంది. దీని తర్వాత వధువరుల స్థానాలను మార్చుతారు. ఈ పెళ్లి తంతులో ఇరు కుటుంబాల వారు, బంధువులు జంటను ఆట పట్టిస్తారు. వారిపై జోకులు కూడా వేసుకుంటారు. అందరి ఆశీర్వాదం కోసం వధువరులను బయటకు తీసుకువస్తారు. చివరకు వధువును వరుడి కుటుంబానికి అప్పగించే అప్పగింతల కార్యక్రమంతో ఈ వింత పెళ్లి ముగుస్తుంది. అనంతరం మాంసాహారంతో విందు భోజనం పెడతారు. అయితే ఈ పెళ్లికి పిల్లలు, పెళ్లి కాని వారిని అనుమతించారు. 30 ఏళ్ల కిందట చిన్నప్పుడే చనిపోయిన చందప్ప, శోభల పెళ్లిని ఈ నెల 28న ఎంతో ఆర్భాటంగా నిర్వహించారు. ఈ పెళ్లి తంతు వీడియోలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యాయి.

And finally bride and groom take their place. Though they are dead, dont think that atmosphere will be like the funeral!! Its not. Its as jovial as any other marriage. Everyone cracking jokes and keep the mood high. Its a celebration of marriage. pic.twitter.com/MoUYIv2gnl

