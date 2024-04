KTR | మంచినీళ్ల ట్యాంకులో వానరాల కళేబరాలు.. మున్సిపల్ శాఖ సిగ్గుపడాల్సిన పరిస్థితి: కేటీఆర్‌

April 4, 2024 / 11:34 AM IST

హైదరాబాద్‌: నందికొండ వాటర్‌ ట్యాంక్‌లో వానరాల కళేబరాలు వెలుగుచూసిన ఘటనపై బీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ (KTR) స్పందించారు. తెలంగాణ మున్సిపల్‌ శాఖ సిగ్గుపడాల్సిన పరిస్థితి నెలకొందన్నారు. తాగునీటి ట్యాంకుల శుభ్రత నిర్వహణలో తీవ్ర నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారని విమర్శించారు. ప్రజారోగ్యం కంటే ఈ ప్రభుత్వం రాజకీయాలకే ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నదని ఆగ్రహం వ్యక్తంచేశారు. కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వ పరిపాలన అస్తవ్యస్తంగా మారిందంటూ సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు.

What a shameful state of affairs in the Telangana Municipal department

Periodical cleaning & routine Maintenance which are standard protocols to be followed are being neglected

Governance has been in shambles because the Congress government prioritised politics over public… https://t.co/Ooz7RnFOVE

— KTR (@KTRBRS) April 3, 2024