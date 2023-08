Rahul Sipligunj | రాజకీయాల్లోకి వస్తలే.. అదంతా అసత్య ప్రచారమన్న టాలీవుడ్‌ సింగర్‌

August 26, 2023 / 02:35 PM IST

హైదరాబాద్‌: ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తున్నట్లు జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని టాలీవుడ్‌ గాయకుడు రాహుల్‌ సిప్లిగంజ్‌ (Rahul Sipligunj) ఖండించారు. ఎన్నికల్లో పోటీచేయాలని తనను ఏ రాజకీయ పార్టీ సంప్రదించలేదని స్పష్టం చేశారు. తాను రాజకీయాల్లోకి రావట్లేదని, తనకు అన్ని పార్టీలు, అందరు నాయకులంటే గౌరవముందన్నారు. తానొక ఆర్టిస్టునని, ఎంటర్‌టైన్‌ చేయడమే తన బాధ్యత అన్నారు.

రాజకీయాల్లోకి వస్తున్నానంటూ అసత్య ప్రచారం జరుగుతున్నదని చెప్పారు. తన దృష్టి అంతా మ్యూజిక్‌ కెరీర్‌పైనే ఉంటుందన్నారు. ఈ మేరకు ఆయన సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్‌ (ట్విట్టర్‌) ద్వారా వెల్లడించారు. రాహుల్‌ సిప్లిగంజ్‌ హైదరాబాద్‌లోని గోషామహల్‌ పోటీచేస్తున్నట్లు, కాంగ్రెస్‌ టిక్కెట్‌ కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నట్లు ప్రాచారం జరిగిన విషయం తెలిసిందే.

We think there will be RUMOURS but this RUMOUR has become a little bit too much!

PLEASE DO READ THIS🙏🏻 pic.twitter.com/x3buvUN7Bz

— Rahul Sipligunj (@Rahulsipligunj) August 25, 2023