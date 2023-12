Ts Missed The Best It Ministers Netizens And It Employees Remembering In Twitter

IT Minister | తెలంగాణ బెస్ట్‌ ఐటీ మినిస్టర్‌ను కోల్పోయింది.. ట్విట్టర్‌ ట్రెండింగ్‌లో కేటీఆర్‌

IT Minister |తెలంగాణకు కాబోయే ముఖ్యమంత్రి ఎవరు? అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్‌ అధికారం కైవసం చేసుకున్న తర్వాత అందరూ దీని గురించే చర్చిస్తున్నారు. దీంతో పాటు మరో అంశం ఇప్పుడు సోషల్‌మీడియాలో హాట్‌ టాపిక్‌గా మారింది. తెలంగాణకు ఐటీ మినిస్టర్ ఎవరు కాబోతున్నారనే దానిపై పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది.

December 4, 2023 / 01:06 PM IST

IT Minister |తెలంగాణకు కాబోయే ముఖ్యమంత్రి ఎవరు? అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్‌ అధికారం కైవసం చేసుకున్న తర్వాత అందరూ దీని గురించే చర్చిస్తున్నారు. దీంతో పాటు మరో అంశం ఇప్పుడు సోషల్‌మీడియాలో హాట్‌ టాపిక్‌గా మారింది. తెలంగాణకు ఐటీ మినిస్టర్ ఎవరు కాబోతున్నారనే దానిపై పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది. ముఖ్యంగా ఐటీ రంగం అభివృద్ధి కోసం కేటీఆర్‌ చేసిన కృషిని గుర్తు చేసుకుంటూ నెటిజన్లు పెద్ద ఎత్తున ట్వీట్లు ( ఎక్స్‌ ) చేస్తున్నారు. తర్వాత ముఖ్యమంత్రి ఎవరు అవుతారనేది కాదు.. కేటీఆర్‌కు సరిపోయే ఐటీ మినిస్టర్‌ను కాంగ్రెస్‌ తీసుకురాగలదా? అని చర్చించుకుంటున్నారు..

‘ ఇప్పటివరకు మేం చూసిన బెస్ట్‌ ఐటీ మినిస్టర్‌ మీరే’.. ‘తెలంగాణ బెస్ట్‌ ఐటీ మినిస్టర్‌ను కోల్పోయింది’. అంటూ కేటీఆర్‌ను ఉద్దేశించి కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఇకపై కేటీఆర్‌ ఐటీ మినిస్టర్‌ కాదని తెలిసి నా ఐటీ జాబ్‌కు రాజీనామా చేస్తున్నామని కొంతమంది ట్వీట్లు చేశారు. ఐటీ మినిస్టర్‌ అనే పదానికి కేటీఆర్‌ రోల్‌ మాడల్‌ అని.. విజినరీ నాయకత్వాన్ని మిస్సవుతున్నామని కామెంట్లు పెడుతున్నారు. హైదరాబాద్‌ ఇంతగా అభివృద్ధి చెందింది.. ఉద్యోగవకాశాలతో లక్షలాది మంది ఇక్కడ జీవిస్తున్నారంటే దానికి కారణం మీరేనంటూ తమ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కేటీఆర్‌ను ట్రెండ్‌ సెట్టర్‌ అంటూ కొనియాడుతున్నారు.

India is not Talking About Who is the Next Chief Minister of Telangana . India Is Taking About Who is the Next IT Minister Of Telangana. #KTRMark ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

RamAnna Forever 🌍@KTRBRS#ITminister pic.twitter.com/oiGydR2U7O — Srujansai (@KondaSrujansai) December 3, 2023

Will miss you @KTRBRS sir🙂. Reflecting on the recent elections in Telangana, saddened to see the departure of visionary IT Minister KTR. His impactful leadership transformed Hyderabad into a global IT hub. Though change is inevitable, KTR's legacy will be missed. Congratulations… pic.twitter.com/qWkUaX56la — Surya Vardhan Reddy (@SuryaGunreddy) December 3, 2023

It’s not about who’s the next CM, it’s sure going to be about who can match @KTRBRS as IT minister from Congress ? pic.twitter.com/0nYMZPakKf — SameerSays (@sameernandoori) December 4, 2023

Missing The Versionary Leadership @KTRBRS Sir Role Model Of IT Minister

Come Back Strong Sir

Hyderabad So Much Development And Jobs Opportunities and Also Lakhs People are Living Today Because …. Trend Setter IT Field Sir pic.twitter.com/7G7wre2Aot — JoSeph MaheSh (JO) (@josephmahesh81) December 3, 2023

Even other state youth kuda ninnu support chesthu twitts vesthunnaru

Em Standards set chesv anna politics lo @KTRBRS 😭❤🛐 Especially in IT sector 🤌

Your the best IT minister ever had before pic.twitter.com/CXm0eDapzb — LUCKY (@lucky_dhfm7) December 3, 2023

Apart From the Politics Telangana Will Surely Miss the Best IT Minister 💔#ElectionResultspic.twitter.com/deQRFcknBo — ICON PSPK ™🚬💨 (@IconKittu) December 3, 2023

Dear @KTRBRS Sir.. You're the best IT Minister.. I won't even imagine anyone in that place pic.twitter.com/BlwkYW4n7n — Nani Terlapu (@iamnanishalom) December 4, 2023