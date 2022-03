March 18, 2022 / 11:10 AM IST

హైద‌రాబాద్ : తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్ర‌జ‌ల‌కు స్పీక‌ర్ పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి, ఆర్థిక మంత్రి హ‌రీశ్‌రావు, ఐటీ మంత్రి కేటీఆర్, ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ హోలీ శుభాకాంక్ష‌లు తెలిపారు. ఈ మేర‌కు వీరు ట్వీట్ చేశారు. ప్ర‌తి ఒక్క‌రికి హోలీ పండుగ శుభాకాంక్ష‌లు. హోలీ పండుగ‌లో రంగులు విక‌సించిన‌ట్లు ఈ దేశ ప్ర‌జ‌లు కూడా ఐక్య‌త‌తో విక‌సించాల‌ని హ‌రీశ్‌రావు పేర్కొన్నారు. అన్ని వ‌ర్గాల ప్ర‌జ‌లు క‌లిసిమెలిసి సాగాల‌న్న‌ది హోలీ పండుగ సందేశం అని స్పీక‌ర్ పోచారం చెప్పారు.

Wishing everyone a very Happy Holi. May the feeling of togetherness and oneness of our beloved country and our people continue to blossom like the beautiful colours of Holi. #Holi pic.twitter.com/lejAjWGksQ

— Harish Rao Thanneeru (@trsharish) March 18, 2022