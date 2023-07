July 8, 2023 / 10:24 AM IST

హైద‌రాబాద్‌: ప్ర‌ధాని న‌రేంద్ర మోదీ ఇవాళ వ‌రంగ‌ల్‌లో ప‌ర్య‌టించ‌నున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఈ నేప‌థ్యంలో మంత్రి కేటీఆర్ కొన్ని డిమాండ్లు చేశారు. తెలంగాణ‌లో గిరిజ‌న యూనివ‌ర్సిటీ(Tribal University) ఏర్పాటు చేయ‌డంలో కేంద్ర స‌ర్కార్ జాప్యం చేస్తున్న‌ట్లు మంత్రి ఆరోపించారు. ఇవాళ ట్విట్ట‌ర్ వేదిక‌గా ప్ర‌ధాని మోదీని ఆయ‌న ప్ర‌శ్నించారు. ఏపీ విభ‌జ‌న చ‌ట్టం కింద ట్రైబ‌ల్ యూనివ‌ర్సిటీ ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉంద‌న్నారు. కానీ రాష్ట్రంలోని వేలాది మంది గిరిజ‌న యువ‌త ఉన్న‌త విద్యా అవ‌కాశాలును కోల్పోతున్న‌ట్లు మంత్రి కేటీఆర్ విమ‌ర్శించారు.

Dear @narendramodi Ji,

The delay in establishing a Tribal University in Telangana, as assured in the AP Reorganisation Act, has denied thousands of Tribal youth in the state access to higher education opportunities

Despite the State Government identifying & handing over 350…

— KTR (@KTRBRS) July 8, 2023