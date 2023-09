September 11, 2023 / 01:06 PM IST

హైదరాబాద్: అడవులను, వన్యప్రాణులను కాపాడుతూ తమ ప్రాణాలను త్యజించిన అటవీ అమరవీరులను స్మరించుకుందామని ఎంపీ సంతోష్ కుమార్ పిలుపునిచ్చారు. విధి నిర్వహణలో వారి నిబద్ధత, పర్యావరణానికి వారు చేస్తున్న కృషి మనల్ని ఎంతగానో ప్రోత్సహిస్తుందని చెప్పారు. జాతీయ అటవీ అమరవీరుల దినోత్సవం రోజున అటవీ సిబ్బందికి మన ప్రశంసలు అందజేద్దామని సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్ (ట్విట్టర్) వేదికగా ఎంపీ సంతోష్ పిలుపునిచ్చారు.

This 11th of September, we commemorate those who gallantly relinquished their lives shielding our irreplaceable forests and wildlife. Their steadfast commitment galvanizes us to contribute progressively towards our environment. Let's extend our accolades to these verdant… pic.twitter.com/2uifSb6zLQ

— Santosh Kumar J (@SantoshKumarBRS) September 11, 2023