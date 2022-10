October 17, 2022 / 03:07 PM IST

హైదరాబాద్ : ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నోబెల్ బహుమతికి అర్హులే.. మరి ఏ కేటగిరిలో దక్కొచ్చు అని టీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ మరో ట్వీట్ చేశారు. కొవిడ్ వ్యాక్సిన్‌ కనుగొన్నందుకు మెడిసిన్‌ విభాగంలో ఇవ్వాలా..? నోట్ల రద్దు, స్విస్ బ్యాంకుల్లో నల్లధనం తీసుకొచ్చినందుకు ఆర్థిక శాస్త్రంలో ఇవ్వాలా..? రష్యా – ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని ఆరు గంటలు ఆపినందుకు శాంతి విభాగంలో ఇవ్వాలా..? రాడార్ థియరీకి గానూ ఫిజిక్స్‌లో ఇవ్వాలా? అని కేటీఆర్ అడిగారు.

ఈ ట్వీట్‌ కంటే ముందు కేటీఆర్ ఓ ట్వీట్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. కొవిడ్ వ్యాక్సిన్‌ను మన దేశంలో మోదీనే కనిపెట్టారని కిషన్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యల వీడియోను కేటీఆర్ ట్వీట్ చేశారు. ఇక కొవిడ్‌ వ్యాక్సిన్‌ను కనిపెట్టిన మోదీకి నోబెల్ బహుమతి ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేద్దామని కేటీఆర్ తన ట్వీట్‌లో వ్యంగ్యంగా పేర్కొన్నారు. మెడిసిన్ లేదా సైన్స్‌లో ఆయనకు నోబెల్ కోసం పోరాటం చేయాలన్నారు. కొవిడ్ వ్యాక్సిన్‌ను మోదీ కనుగొన్నాడని ఆయన కేబినెట్ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి చెప్పిన విషయాన్ని కేటీఆర్ గుర్తు చేశారు.. మోదీ కేబినెట్ మిత్రులందరూ చాలా తెలివిమంతులు.. ఇది అంగీకరించాల్సిన విషయమన్నారు. ముఖ్యంగా కిషన్ రెడ్డి తెలివిమంతుడు అని కేటీఆర్ తన ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు.

Modi Ji deserves Nobel prize but in which category?

❇️ Nobel for Medicine – discovering Covid Vaccine

❇️ Nobel for Economics – Demonetisation & Swiss Black Money Returns

❇️ Nobel for Peace – Stopping the Russia-Ukraine war for 6 hours

❇️ Nobel for Physics – Radar Theory

— KTR (@KTRTRS) October 17, 2022