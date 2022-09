September 29, 2022 / 10:53 AM IST

హైద‌రాబాద్ : తెలంగాణ ప్ర‌భుత్వ ప్ర‌తిష్టాత్మ‌క ప‌థ‌కం మిష‌న్ భ‌గీర‌థ‌కు జాతీయ అవార్డు రావ‌డంపై రాష్ట్ర ఐటీ, పుర‌పాల‌క శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ హ‌ర్షం వ్య‌క్తం చేశారు. అన్ని గ్రామీణ ఆవాసాల‌కు సుర‌క్షిత తాగునీరు స‌ర‌ఫ‌రా చేస్తున్నందుకు గాను ఈ అవార్డు రావ‌డం ప‌ట్ల సంతోషంగా ఉంద‌న్నారు. ఈ సంద‌ర్భంగా రాష్ట్రాన్ని గుర్తించిన కేంద్రానికి మంత్రి కేటీఆర్ ధ‌న్య‌వాదాలు తెలిపారు. రూ. 19 వేల కోట్లు ఇవ్వాల‌న్న నీతి ఆయోగ్ సిఫార్సుల‌ను కేంద్రం గౌర‌వించాల‌ని కేటీఆర్ విజ్ఞ‌ప్తి చేశారు.

Telangana’s flagship “Mission Bhagiratha” wins national award for providing safe drinking water to all rural households

Thanks for the recognition but it would be befitting if the NDA Govt can honour the recommendation of NITI Ayog to grant ₹19,000 Cr to this pioneering project https://t.co/hPFDuKwggE

— KTR (@KTRTRS) September 29, 2022