Minister KTR | మా తాత పోరాటానికి గర్వపడుతున్నా.. మంత్రి కేటీఆర్‌ ట్వీట్‌

September 17, 2023 / 07:40 PM IST

Minister KTR | అణచివేత పాలనకు వ్యతిరేకంగా తన తాత జోగినపల్లి కేశవరావు, ఆయన లాంటి లక్షలాది మంది స్వాతంత్య్ర సమరయోధులు చేసిన పోరాటాన్ని తలచుకుని గర్వపడుతున్నానని మంత్రి కేటీఆర్‌ అన్నారు. తెలంగాణలో ఈ రోజు మనం అనుభవిస్తున్న స్వాతంత్య్రానికి ఆనాడు వారు చేసిన పోరాటమే కారణమని గుర్తు చేశారు.

హైదరాబాద్‌ రాష్ట్రాన్ని భారత యూనియన్‌లో విలీనం చేసేందుకు బాటలు వేసిన స్వాతంత్య్ర సమరయోధులు అందరికీ ట్విట్టర్‌ ( ఎక్స్‌ ) వేదికగా నివాళులర్పించారు. సెప్టెంబర్‌ 17వ తేదీని తెలంగాణ ప్రభుత్వం అధికారికంగా జాతీయ సమైక్యతా దినోత్సవంగా జరుపుకుంటున్న చిరస్మరణీయమైన రోజు అని అని అన్నారు.

Super proud of my Grandfather Sri Joginpally Keshav Rao Garu and lakhs of freedom fighters like him for their struggle against the oppressive regime which gave us the freedom we enjoy today in Telangana 😊

We pay our respects to all the freedom fighters who have struggled and… pic.twitter.com/kTUcFZwzgb

— KTR (@KTRBRS) September 17, 2023