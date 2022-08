పేరుకే మేకిన్‌ ఇండియా.. కేంద్రంపై మంత్రి కేటీఆర్‌ ఫైర్‌

August 1, 2022 / 10:10 PM IST

హైదరాబాద్‌ : మేకిన్‌ ఇండియా అంటూ గొప్పలు చెప్పుకుంటున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం.. జాతీయ జెండాలను సైతం చైనా నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటుందని మంత్రి కేటీఆర్‌ విమర్శించారు. ‘దేశంలోని ఖాదీ పరిశ్రమ జాతీయ జెండాలను తయారు చేయగలిగే పరిస్థితుల్లో లేదని’ కేంద్రమంత్రి కిషన్‌రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై కేటీఆర్‌ ట్విట్టర్‌ వేదికగా మండిపడ్డారు.

ఈ మేరకు కేంద్ర మంత్రి కిషన్‌రెడ్డి వ్యాఖ్యలను కోట్‌ చేస్తూ రాసిన ఓ పత్రిక క్లిప్పింగ్‌ను తన ట్వీట్‌లో జత చేశారు. ‘స్లోగన్‌ మాత్ర మేక్‌ ఇన్‌ ఇండియా.. రియాలిటీ జాతీయ జెండాలను కూడా చైనా నుంచి దిగుమతి చేసుకోవడం. 75వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం ఉందని ఏండ్ల ముందే తెలిసినా, కనీసం జాతీయ జెండాలను కూడా సరిపడా సిద్ధం చేయలేకపోయారు ఎన్‌పీఏ ప్రభుత్వం, దాని విజినరీ విశ్వగురువు గారు. వాహ్‌.. ఇది ఆత్మనిర్భర భారత్‌’ అంటు కేటీఆర్‌ సెటైర్లు వేశారు.

Slogan – Make In India 🇮🇳

Reality – Import National flags from China for #AzadiKaAmritMahotsav 👏

NPA Govt & it’s visionary VishwaGuru Ji could not even plan flags for 75th Independence Day when they knew it years ahead

Wah re Wah #atmanirbharbharat pic.twitter.com/0m6E2Ci2sJ

— KTR (@KTRTRS) August 1, 2022