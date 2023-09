September 9, 2023 / 04:17 PM IST

Minister KTR | పాల‌మూరు – రంగారెడ్డి ఎత్తిపోత‌ల ప‌థ‌కంతో ఉమ్మ‌డి పాల‌మూరు జిల్లా స‌స్య‌శ్యామ‌లం కాబోతున్న‌ది. ఈ ప్రాజెక్టును ఈ నెల 16వ తేదీన ముఖ్య‌మంత్రి కేసీఆర్ ప్రారంభించ‌నున్నారు. ప్రాజెక్టులో భాగమైన నార్లాపూర్, ఏదుల రిజ‌ర్వాయ‌ర్ల‌ను చూసేందుకు ప్ర‌జ‌లు ఆస‌క్తి చూపుతున్నారు. ఏదుల వ‌ద్ద నిర్మిస్తున్న అత్యంత భారీ స‌ర్జ్‌ఫూల్ భూగ‌ర్భ నిర్మాణాల్లో ఆసియాలోనే అతిపెద్ద‌దిగా నిలువ‌నున్న‌ది. 90 మీట‌ర్ల లోతు.. 306 మీట‌ర్ల పొడ‌వు.. 30 మీట‌ర్ల వెడ‌ల్పుతో అత్యంత భారీగా నిర్మించిన స‌ర్జ్‌ఫూల్‌ను చూసేందుకు జ‌నాలు ఎక్క‌డెక్క‌డి నుంచో త‌ర‌లివ‌స్తున్నారు.

ఇటీవ‌లే వ‌న‌ప‌ర్తి జిల్లా కేంద్రానికి చెందిన ప్ర‌ణ‌వ శ్లోకా అనే అమ్మాయి త‌న త‌ల్లిదండ్రుల‌తో క‌లిసి ఏదుల స‌ర్జ్‌ఫూల్‌ను సంద‌ర్శించింది. ప‌దో త‌ర‌గ‌తి చ‌దువుతున్న ఈ విద్యార్థిని పాల‌మూరు – రంగారెడ్డి ఎత్తిపోత‌ల‌పై అద్భుతంగా వివ‌రించారు. స‌ర్జ్‌ఫూల్‌ను చూసిన త‌ర్వాత ఆశ్చ‌ర్య‌పోయాను. ఆ గుహ‌లోకి వెళ్తుంటే ఏదో కొత్త ప్ర‌పంచంలోకి వెళ్తున్న ఫీలింగ్ అనిపించింద‌ని ప్ర‌ణ‌వ పేర్కొంది. ఒక‌ప్పుడు పాల‌మూరు అంతా క‌రువు ప్రాంతం. సాగునీళ్లు లేక‌ వ‌ల‌స‌లు పోయేవారు. కానీ ఇప్పుడు సాగునీటి వ‌న‌రుల వ‌ల్ల వ‌ల‌స‌లు వెళ్లిన వారు తిరిగి వ‌స్తున్నారు. అస‌లు ఇలాంటి, ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్టును ఎక్క‌డా చూడ‌లేదు. ఈ ప్రాజెక్టుతో పాల‌మూరు జిల్లాలో క‌రువు మాయ‌మైపోతుంద‌ని న‌మ్ముతున్నారు. భ‌విష్య‌త్‌లో ఆహారం కోసం ఇబ్బంది ప‌డాల్సిన అవ‌స‌ర‌మే లేదు. ఇప్ప‌టికే వ‌రి ధాన్యం ఉత్ప‌త్తిలో దేశంలోనే తెలంగాణ నంబ‌ర్ వ‌న్‌లో స్థానంలో ఉంది. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా మ‌రింత వ‌రి ఉత్ప‌త్తి పెరిగే అవ‌కాశం ఉంది అని ప్ర‌ణ‌వ తెలిపింది. కోన‌సీమ జిల్లాల మాదిరిగా ఉమ్మ‌డి పాల‌మూరు మారుతుంద‌ని ఆమె ఆశాభావం వ్య‌క్తం చేశారు.

ఈ వీడియోపై రాష్ట్ర ఐటీ, ప‌రిశ్ర‌మ‌ల శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ స్పందించారు. ప్ర‌ణ‌వ శ్లోకా తెలివితేట‌ల‌కు కేటీఆర్ ముగ్ధుడైపోయారు. శ్లోకా ఎంతో ఆత్మ విశ్వాసంతో మాట్లాడార‌ని కేటీఆర్ ప్ర‌శంసించారు. కేసీఆర్ ప్ర‌భుత్వంలో పాల‌మూరు – రంగారెడ్డి లిఫ్ట్ ఇరిగేష‌న్ ప్రాజెక్టు ప్ర‌భావంతో పాటు, ఆమెకు మ‌హ‌బూబ్‌న‌గ‌ర్ క‌రువుపై అవ‌గాహ‌న ఉంద‌న్నారు. ఆమె ఆలోచ‌న‌ల‌కు, వ్య‌క్తీక‌ర‌ణ‌కు కేటీఆర్ ధ‌న్య‌వాదాలు తెలిపారు.

What a confident tone and composed demeanour this young girl Shloka has !!

Her knowledge of the drought like situation pre-Telangana in Mahbubnagar versus the impact of projects like Palamuru – Ranga Reddy Lift irrigation executed by KCR Govt 👏👏

