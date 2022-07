July 31, 2022 / 02:42 PM IST

హైద‌రాబాద్ : తెలంగాణ‌లోని ద‌ళితుల‌ను ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చేయాల‌ని సంక‌ల్పంతో ముఖ్య‌మంత్రి కేసీఆర్ ప్ర‌తిష్టాత్మ‌కంగా ప్ర‌వేశ‌పెట్టిన ద‌ళిత‌బంధు ప‌థ‌కంపై రాష్ట్ర ఐటీ, ప‌రిశ్ర‌మ‌ల శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ హ‌ర్షం వ్య‌క్తం చేశారు. సీఎం కేసీఆర్ ద‌ళితుల అభివృద్ధి కోసం అమ‌లు చేస్తున్న ద‌ళిత‌బంధు స‌త్ఫ‌లితాల‌ను ఇవ్వ‌డం మొద‌లు పెట్టింద‌ని కేటీఆర్ ట్వీట్ చేశారు. సామాజిక‌, ఆర్థిక వ్య‌వ‌స్థ‌లో అట్ట‌డుగున ఉన్న నిరుపేద‌ల‌ను అభ్యున్న‌తి వైపు తీసుకెళ్లడ‌మే తెలంగాణ ప్ర‌భుత్వ ల‌క్ష్య‌మ‌ని కేటీఆర్ ఉద్ఘాటించారు.

Yet another transformative program of Hon’ble CM KCR Garu which has started yielding positive results is Dalit Bandhu

Starting from bottom of the in the socio-economic pyramid, #Telangana Govt is aiming to uplift the poorest of the poor pic.twitter.com/6NJbx6Tink

— KTR (@KTRTRS) July 31, 2022