April 14, 2023 / 12:11 PM IST

KTR | హైద‌రాబాద్ : భార‌త రాజ్యాంగ నిర్మాత‌, భార‌త‌ర‌త్న డాక్ట‌ర్ బాబా సాహెబ్ అంబేద్క‌ర్ 132వ జ‌యంతి సంద‌ర్భంగా రాష్ట్ర ఐటీ, ప‌రిశ్ర‌మ‌ల శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ ట్వీట్ చేశారు. అంబేద్క‌ర్‌కు నివాళుల‌ర్పించారు. త‌న‌కు స్వేచ్ఛ‌, స‌మాన‌త్వం, సౌభ్రాతృత్వాన్ని బోధించే మ‌తం అంటే ఇష్ట‌మ‌ని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. భార‌త‌ర‌త్న అంబేద్క‌ర్ జ‌యంతి సంద‌ర్భంగా ప్ర‌పంచంలోనే అతి పెద్ద అంబేద్క‌ర్ విగ్ర‌హాన్ని రాష్ట్ర ముఖ్య‌మంత్రి కేసీఆర్ ఇవాళ ఆవిష్క‌రించ‌డం ప‌ట్ల సంతోషం వ్య‌క్తం చేస్తున్నాన‌ని కేటీఆర్ త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు.

“I like the Religion that teaches Liberty, Equality and Fraternity”

On his birth anniversary, Respects to Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar Ji 🙏

Delighted that Telangana CM KCR Garu will be unveiling world’s largest statue of the visionary leader pic.twitter.com/HvVm51nYRX

— KTR (@KTRBRS) April 14, 2023