October 30, 2023 / 06:51 PM IST

KTR | హైద‌రాబాద్ : కొత్త ప్ర‌భాక‌ర్ రెడ్డిపై కాంగ్రెస్ గూండాలు చేసిన‌ దాడిని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నామ‌ని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వ‌ర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ స్ప‌ష్టం చేశారు. నిరాశ‌లో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ భౌతిక‌దాడుల‌కు దిగుతోంద‌ని మండిప‌డ్డారు. త‌మ నేత‌ల‌ను భౌతికంగా అంతం చేసేందుకు ప్ర‌య‌త్నిస్తోంద‌ని ధ్వ‌జ‌మెత్తారు. థ‌ర్డ్ రేట్ క్రిమిన‌ల్‌ను టీ పీసీసీ ప్రెసిడెంట్‌గా నియ‌మించినప్పుడే.. ఇలాంటి ఘ‌ట‌న‌లు ఊహించొచ్చు. ప్ర‌జాస్వామ్యంలో హింస‌, దాడుల‌కు తావు లేద‌ని స్ప‌ష్టం చేశారు. ఈ ఘ‌ట‌న‌పై ఈసీ క‌ఠిన చ‌ర్య‌లు తీసుకుంటుంద‌ని ఆశిస్తున్నాను అని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు.

I strongly condemn the murder attempt on BRS MP Sri Prabhakar Reddy Garu by Congress Goons

Desperate Congress now resorting to physical elimination attempts of our leaders in Telangana. This was of course to be expected with a 3rd rate Criminal being made the TPCC president… https://t.co/uqCVgYMaJO

— KTR (@KTRBRS) October 30, 2023