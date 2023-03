March 24, 2023 / 05:36 PM IST

Harish Rao | హైద‌రాబాద్ : కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ( Rahul Gandhi )పై అన‌ర్హ‌త వేటు వేయ‌డాన్ని రాష్ట్ర ఆర్థిక మంత్రి హ‌రీశ్‌రావు( Minister Harish Rao ) తీవ్రంగా ఖండించారు. రాహుల్ లోక్‌స‌భ( Lok Sabha ) స‌భ్య‌త్వం ర‌ద్దు చేయ‌డం బీజేపీ( BJP ) నియంతృత్వం, దురహంకార‌మే అని హ‌రీశ్‌రావు మండిప‌డ్డారు. ప్ర‌జాస్వామ్యం( Democracy ), రాజ్యాంగ హ‌క్కులు( Constitutional rights ) ప్ర‌మాదంలో ప‌డ్డాయ‌ని మంత్రి పేర్కొన్నారు.

రాహుల్ గాంధీపై అన‌ర్హ‌త వేటు(Disqualified) మార్చి 23వ తేదీ నుంచి అమ‌లులోకి వ‌స్తుంద‌ని లోక్‌స‌భ సెక్ర‌టేరియేట్ తెలిపారు. ప్ర‌ధాని మోదీని ఇంటిపేరుతో దూషించిన కేసులో సూర‌త్ కోర్టు రాహుల్ గాంధీకి రెండేళ్ల జైలుశిక్ష విధించిన విష‌యం తెలిసిందే.

ఈ నేప‌థ్యంలో కేర‌ళ‌లోని వ‌య‌నాడ్(Wayanad) నియోజ‌క‌వ‌ర్గం నుంచి ప్రాతినిధ్యం వ‌హిస్తున్న రాహుల్ గాంధీపై వేటు ప‌డింది. నేర‌పూరిత ప‌రువున‌ష్టం(criminal defamation) కేసులో దోషిగా తేలినందు వ‌ల్లే రాహుల్‌కు అన‌ర్హ‌త త‌ప్ప‌లేదు. ప్ర‌జాప్రాతినిధ్య చ‌ట్టం సెక్ష‌న్ 8 ప్ర‌కారం ఈ చ‌ర్య తీసుకున్న‌ట్లు లోక్‌స‌భ సెక్ర‌టేరియేట్ త‌న లేఖ‌లో తెలిపారు. దీంతో రాహుల్ గాంధీ 8 ఏళ్ల పాటు ఎన్నిక‌ల్లో పోటీ చేసే అవ‌కాశాన్ని కోల్పోయారు.

Disqualification of @RahulGandhi Ji from Parliament is dictatorship and arrogance of BJP.

Democracy – under threat

Constitutional rights – under threat

— Harish Rao Thanneeru (@BRSHarish) March 24, 2023