KTR | నా మాటలు గుర్తుపెట్టుకో చీప్‌ మినిస్టర్‌.. రేవంత్‌ రెడ్డికి కేటీఆర్‌ వార్నింగ్‌

August 20, 2024 / 02:43 PM IST

KTR | తెలంగాణ సచివాలయం ఎదుట రాజీవ్‌గాంధీ విగ్రహం ఏర్పాటుపై బీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ మరోసారి ధ్వజమెత్తారు. తాము అధికారంలోకి వచ్చిన తొలిరోజే బాబాసాహెబ్‌ అంబేడ్కర్‌ సచివాలయం పరిసరాల్లోని చెత్తను తొలగిస్తామని విమర్శించారు. నా మాటలు గుర్తుపెట్టుకో చీప్‌ మినిస్టర్‌ అని రేవంత్‌ రెడ్డిని హెచ్చరించారు.

నీలాంటి ఢిల్లీ గులాములు తెలంగాణ ఆత్మగౌరవాన్ని, తెలంగాణ ఖ్యాతిని అర్థం చేసుకోలేరని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డిని ఉద్దేశించి కేటీఆర్‌ వ్యాఖ్యానించారు. చిన్న పిల్లల ముందు చెత్త మాటలు మాట్లాడిన రేవంత్‌ రెడ్డి నైజం, వ్యక్తిత్వం ఆయన పెంపకాన్ని సూచిస్తుందని అన్నారు. మానసిక రుగ్మత నుంచి రేవంత్‌ రెడ్డి త్వరగా కోలుకోవాలని కోరుకుంటున్నానని ఆకాంక్షించారు.

రాష్ట్రంలోని పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయో వివరించేందుకు ఇవే తార్కాణాలు అని ట్విట్టర్‌ వేదికగా బీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ విమర్శించారు. రెండు ఫొటోలను కూడా ఆయన షేర్‌ చేశారు. నిజామాబాద్‌లో పోలీసుల వేధింపులతో విసుగుచెందిన ఓ స్వీట్‌ షాపు యజమాని తన దుకాణాన్ని మూసివేస్తూ ఒక బ్యానర్‌ పెట్టారని తెలిపారు. ఒకవైపు ఇలా నిజామాబాద్‌లో చిన్న వ్యాపారులను వేధించడంలో బిజీగా ఉంటే.. మరోవైపు వరంగల్‌లోని రద్దీ రహదారిపై నిర్వహించిన కాంగ్రెస్‌ మంత్రి కొండా సురేఖ పుట్టిన రోజు వేడుకల్లో ఏసీపీ పాల్గొన్నారని వెల్లడించారు. ఈ వేడుకల్లో క్రాకర్స్‌ కాల్చడం వల్ల అమాయకులు గాయపడ్డారని మండిపడ్డారు.

Telltale signs of the state of affairs in Telangana!!

Tired of police harassment, a Nizamabad sweet shop owner has put up a massive banner in front of his shop 👇

While police is busy harassing small businesses in Nizamabad, an ACP in Warangal joins the Birthday celebrations… pic.twitter.com/vkl769ma3G

