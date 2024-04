April 10, 2024 / 01:31 PM IST

KTR | హైద‌రాబాద్ : హైద‌రాబాద్ అంటేనే వ‌ర‌ల్డ్ క్లాస్ సిటీ అని బీఆర్ఎస్ వ‌ర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ట్వీట్ చేశారు. ఎవ‌రైనా స‌రే ఒప్పుకోక త‌ప్ప‌ని నిజం. దేశంలోనే అత్యంత వేగంగా హైద‌రాబాద్ న‌గ‌రం అభివృద్ధి చెందింది. హైద‌రాబాద్ విశ్వ‌న‌గ‌రంగా రూపాంత‌రం చెందింది. బెంగ‌ళూరు, హైద‌రాబాద్ సిటీల‌ను పోల్చుతూ రెఫ‌రెన్స్‌గా హైద‌రాబాద్ ఫొటో వాడ‌కంపై కేటీఆర్ హ‌ర్షం వ్య‌క్తం చేశారు. హైద‌రాబాద్ అంటే ఇదీ అంటూ కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు.

Even when someone refers to Bengaluru & Hyderabad together, what’s heartening to see is the choice of reference pic 👇

It’s Hyderabad ❤️😊 https://t.co/ktyQi7RJ6E

— KTR (@KTRBRS) April 10, 2024